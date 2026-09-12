«زنگ امید» با فصل دوم بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند اجتماعی «زنگ امید» با پخش فصل دوم در بیست قسمت روی آنتن می‌رود. این برنامه از یکشنبه ۲۲ شهریور هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود تا بار دیگر با به تصویر کشیدن تلاش، خلاقیت و اراده دانش‌آموزان سراسر کشور، ثابت کند موفقیت محدود به امکانات کلان‌شهرها نیست و در دل کوچک‌ترین مدارس و روستاهای دورافتاده نیز جوانه می‌زند.

این برنامه که در فصل جدید ترکیبی از مرور روایت‌های پیشین و معرفی چهره‌های تازه است، به سراغ دانش‌آموزان موفق شهرهایی نظیر بروجرد، ساری، پیشوا، بروجن، مشهد و تهران رفته است تا داستان واقعی پیشرفت آنها را از زبان خودشان روایت کند.

از جمله روایت‌های فصل دوم می‌توان به ماجرای ماهان نبیان نوجوان بروجنی اشاره کرد که ایده‌پردازی‌هایش در کارگاه مزرعه، راه تازه‌ای از دل محدودیت‌ها گشود. همچنین، رقابت «گروه خودروسازی کیانی» و تلاش پوریا میرزایی و امیرحسین کرامتی برای ساخت خودروهای خودران، بخش دیگری از جسارت و کار تیمی نوجوانان هنرستانی را به نمایش می‌گذارد.

در بخش دیگری از این مجموعه، داستان‌های دیگری مانند مسیر پرچالش پرورش مگس سرباز سیاه، دغدغه‌های محیط‌زیستی سیده نرگس بخشیان برای آینده بروجرد و تلاش‌های علمی آنیسا مصطفوی نوجوان مشهدی برای استفاده از فناوری نانو جهت کاهش رنج بیماری مادرش روایت شده است.

مجموعه «زنگ امید» روایت‌گر نسلی است که یاد گرفته‌اند چگونه با تکیه بر ایمان، پشتکار و امید، موانع را پشت سر بگذارند و به الگویی الهام‌بخش برای هم‌سن‌وسالان خود تبدیل شوند.