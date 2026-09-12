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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

«بی‌چیز» به تئاتر شهر رسید

«بی‌چیز» به تئاتر شهر رسید

نمایش کمدی «بی‌چیز» به نویسندگی حوریه مقدم و کارگردانی حسنا قبادی، در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایش کمدی «بی‌چیز» نوشته حوریه مقدم، کارگردانی حسنا قبادی و تهیه کنندگی هادی قریشی، از اول مهر در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان است.

حوریه مقدم و حسنا قبادی در این اثر نمایشی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «بی‌چیز» آمده است: «۲ دختر جوان که فارغ‌التحصیل رشته بازیگری هستند، با رؤیای ورود به دنیای حرفه‌ای هنر قدم در این مسیر می‌گذارند. آنها در چرخه‌ای تکرارشونده از تلاش، امید و شکست، هر بار برای رسیدن به هدف خود راه تازه‌ای را امتحان می‌کنند؛ اما هر بار با مانعی تازه روبه‌رو می‌شوند.»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی: علی خاتمی، نوازندگان: علی خاتمی نیکو خلیفه، روابط عمومی، تبلیغات و رسانه: محسن بیده و ساخت تیزر: بنیامین نادعلی اشاره کرد.

بلیت‌فروشی نمایش «بی‌چیز» به‌زودی از طریق سایت تیوال آغاز می‌شود.

کد مطلب 6944614

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