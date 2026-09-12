به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای گروه، نمایش کمدی «بیچیز» نوشته حوریه مقدم، کارگردانی حسنا قبادی و تهیه کنندگی هادی قریشی، از اول مهر در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان است.
حوریه مقدم و حسنا قبادی در این اثر نمایشی به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان «بیچیز» آمده است: «۲ دختر جوان که فارغالتحصیل رشته بازیگری هستند، با رؤیای ورود به دنیای حرفهای هنر قدم در این مسیر میگذارند. آنها در چرخهای تکرارشونده از تلاش، امید و شکست، هر بار برای رسیدن به هدف خود راه تازهای را امتحان میکنند؛ اما هر بار با مانعی تازه روبهرو میشوند.»
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به آهنگساز و سرپرست گروه موسیقی: علی خاتمی، نوازندگان: علی خاتمی نیکو خلیفه، روابط عمومی، تبلیغات و رسانه: محسن بیده و ساخت تیزر: بنیامین نادعلی اشاره کرد.
بلیتفروشی نمایش «بیچیز» بهزودی از طریق سایت تیوال آغاز میشود.
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