مسیر آینده ما تدوین نقشه استراتژیک دانشگاهها و پژوهش محوری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صالحی در همایش «روشنای دانش» که روز پنجشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد اظهارداشت: دغدغه اصلی رهبر انقلاب توجه عمیق به علم و دانش به عنوان یک سرمایه بی‌پایان و تمام ‌نشدنی است لذا وظیفه داریم همه عواملی که موجب تقویت حرکت‌های علمی در کشور می‌شود را شناسایی کرده و نخبگان و جوانان را به این سمت هدایت کنیم.

این چهره ماندگار کشور بیان کرد:در عصر کنونی جامعه ما نیازمند بیداری علمی در مسیر دانش است تا با انقلابی بزرگ در افکار جوانان بتوان مسیر تحولی عظیم را هموار کرد.

پژوهش محوری از مقطع ابتدایی آغاز شود

جواد صالحی اضافه کرد: برخی انتقاد می کنند که دانشگاهها باید مانند یک کارگاه عمل کنند در حالی که پژوهش را با عملیاتی بودن امور اشتباه گرفته اند زیرا دانشگاه موسسه بزرگ علمی است که باید مسیر پژوهش بنیادین را فراهم کند و گاهی یک تحقیق و پژوهش دهها و صدها سال بعد جواب می دهد و نباید نقش تئوری و علمی دانشگاه را نادیده گرفت.

این چهره ماندگار کشور گفت: هنوز اعتماد به‌ نفس در مسائل علمی در ما آنگونه که باید تقویت نشده و ترس موجب شده در این مسیر با اقتدار گام برنداریم.

جواد صالحی تصریح کرد: پژوهش باید بنیادین باشد واز مقطع ابتدایی آغاز شود تا زمینه شکوفایی کودکانی که استعداد لازم را دارند فراهم شود.

باید در پیشانی موج علمی حرکت کنیم

وی اضافه کرد: نباید در عصر کنونی خود راوابسته به دیگران بدانیم و دست نیاز علمی به سوی دیگران دراز کنیم بلکه با استعدادهای فراوانی که داریم باید در پیشانی موج علمی حرکت کنیم و در میان جریانهای متعدد علمی مسیر و جریانی را انتخاب کنیم که به ثروت و قدرت منجر شود.

چهره ماندگار مهندسی برق کشور اظهارداشت: نقطه آغاز علمی کشور که ما را به سربلندی می رساند ایجاد چشمه های جوشان علمی است و دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با مدیریت دکتر موسی خانی که امروز در ربوکاپ جهانی میدرخشد کانون آن است.

وی اضافه کرد: باید در دانشگاههای نمونه و شاخص کشور از مدیران برجسته استفاده شود تا فعالیتهای علمی به نتیجه برسد و در خط مقدم علمی کشور قرار گیرند.

صالحی یادآورشد: علم مرز مشترک خالق و مخلوق است و امیدواریم با کمک دانشگاهها زمینه بیداری جامعه وشکوفایی علمی در کشور بیش از پیش مهیا شود.

پژوهشگر برتر کشور یادآورشد: در سه دهه اخیر گامهای موثری برای مهندسی علمی در کشور برداشته شده که گاهی تعجب جهانیان را برانگیخته اما باید برخی مسائل علمی در کشور بازنگری شده و به روز شود.

جواد صالحی اضافه کرد: باید سیاست گذاری کشور به سمتی باشد تا حرکت علمی به حلقه های بالاتر از نیاز علمی کشور هدایت شود و امروز گسترش عقل، علم و عمل ضروری است تا به هدف برسیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه جامعه دانشگاهی ما امروز صاحب سبک، نظم و طلایه دار علم و دانش است و با اعتماد به نفسی که در این مراکز علمی وجود دارد با حضور اساتید، دانشجویان و مدیران توانمند شاهد تحول خوبی در این عرصه هستیم.

دوره جدیدی از تمدن اسلامی در حال شکل گیری است

عضو فرهنگستان علوم ایران اظهارداشت: دوره جدیدی از تمدن اسلامی و ایرانی در حال شکل گیری است که با بیداری علمی آغاز شده و با کمک نظریه پردازان در حال استمرار است.

وی حضور پرشور زنان در جامعه دانشگاهی را اتفاقی مبارک دانست و افزود: حضور پرشور زنان نخبه دردانشگاهها بسیار شاخص است و بدون هیچ تبعیضی موجب فارغ التحصیلی تعداد زیادی شده که توجه به بانوان متخصص را به عنوان یک نیاز کنونی مطرح می کند.

تدوین نقشه استراتژیک برای دانشگاهها ضروری است

دکتر صالحی در ادامه گفت: تدوین نقشه استراتژیک و پژوهشی برای دانشگاه ضروری است و با شکل گیری بیداری اسلامی و تقویت الگویی که باعث پیشرفت جامعه می شود باید به سمت جایگزینی روشهای جدید به جای سنتی باشیم.

وی اضافه کرد: برای ایجاد چشمه های جوشان علمی باید ساختار دانشگاهها تغییر کند و از رویکرد سنتی به مدرن تغییر وضعیت دهیم و برای نمونه دانشگاه آزاد اسلامی که امروز به این جایگاه رسیده باید پژوهش محور باشد و به سمت تولید قدرت و ثروت حرکت کند تا به علم نوین دست یابد.

جواد صالحی اظهارداشت: امروز دیگر فقط علم تخصصی جواب نمی دهد و باید علم چند رشته ای دنبال شود و یک دانشگاه پویا اگر در مسیر چند رشته ای حرکت نکند به پویایی نخواهد رسید.

چهره ماندگار کشور بیان کرد: دانشگاهها باید چشمه جوشان علمی شوند و در جذب هیئت های علمی به کسانی روی آورند که بتوانند نیازهای نسل آینده را جواب دهند تا بتوانیم به آخرین مراحل علمی برسیم.

صالحی موفقیت‌های خود را مدیون پدر و مادر خود دانست و گفت: والدین نقش مهمی در انتخاب مسیر پیش‌رو به‌عنوان یک راهنمای مطلع بر دوش دارند تا فرزندان خود را در راه درستی که تشخیص می دهند راهنمایی کنند.

وی افزود: در مدت ۲۰ سالی که در خارج از کشور بودم و بیش از دو دهه فعالیت در دانشگاه‌های کشور فعالیت همواره تلاش شد در مسیر پژوهش و حرکت علمی با جدیت گام بردارم.

صالحی با تأکید بر اینکه در قسمت رشد علمی هنوز کمی دچار عقب‌ماندگی هستیم تصریح کرد: امیدواریم با بیداری علمی موجی در جامعه ایجاد شود تا ارزش و جایگاه علم و اندیشه‌ورزی تقویت شود.

در این مراسم استاندار قزوین از چهره ماندگار و اندیشمند برجسته کشور دکتر جواد صالحی تجلیل کرد.

جواد صالحی عضو فرهنگستان علوم کشور یکی از ۲۵۰ دانشمند برجسته و تاثیرگذار و پر استناد جهان در حوزه علوم کامپیوتر، عضو برجسته FEIIOW انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا و دارای ۱۲ اختراع جهانی است.