به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری بعد از ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی ثبت احوال استان اصفهان ضمن تبریک این روز با اشاره به اینکه کار ثبت کاری اساسی، مهم و ریشه ای است، اظهار داشت: شاید کمتر به زحمات انجام شده در ثبت احوال توجه داشته باشیم اما جا دارد قدردان فعالان این عرصه باشیم.

وی با اشاره به اینکه ثبت احوال دوره های پیشرفت را از دهه ۶۰ طی کرده است، ابراز داشت: ثبت احوال در هر دهه گام های خوبی را برداشته اما هنوز هم جای کار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات بین‌المللی برای پیشرفت ثبت احوال اضافه کرد: همه مردم از بدو تولد و در طول زندگی تا مرگ با ثبت احوال ارتباط دارند و هرچه قدر این مجموعه قوی باشد برای اشخاص و کشور مهم است.

ثبت‌احوال در حوزه امنیت نقش خطیری دارد

سردار اشتری با اشاره به اینکه یکی از مراجع استعلام در انتخابات ثبت احوال است، افزود: در حوزه امنیت نیز ثبت احوال وظیفه خطیری دارد و در استقرار نظم و امنیت تاثیر گذار است،.

وی با بیان اینکه سالانه چهار میلیون گذرنامه و پنج میلیون گواهی های پایان خدمت و... صادر می‌شود، گفت: نیروی انتظامی بیش از ۳۰ میلیون خدمت در سال انجام می دهد که ۴۰ درصد آنها به ثبت احوال مربوط می شود.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه هویت مردم هر کشور ابتدا به هویت سجلی آنها بر می گردد، افزود: نقش ثبت احوال در برنامه ریزی کشور و آسیب های اجتماعی نقش بسزایی است.

وی در ادامه در خصوص رونمایی از سند سجلی مرحوم مرتضی اشتری گفت: باید از نخبگان و فرهیختگان و کسانی که برای آبیاری انقلاب زحمت کشیدند و در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... تجلیل شود و در اصفهان از این نمونه اقدامات کارهای خوبی صورت گرفته است.

شعر آیینی بزرگترین سرمایه ادبی کشور است

سردار اشتری با بیان اینکه مرحوم اشتری ذاکر و پیر غلام حضرت ابا عبدالله حسین بود، افزود: امروز شعر آیینی بزرگترین سرمایه ادبی کشور است و مرحوم اشتری در این زمینه توانمند بودند و بدون چشم داشت و توقع در تقویت مبانی دینی قدم بر می داشت و تاثیرگذاری بالایی را داشت.

وی تاکید کرد: چنانچه شخصی بتواند گره ای از کار مسلمانان باز کند بسیار مهم است و باید این افراد حتی در حد مشاوره دادن نیز به مردم کمک کنند.