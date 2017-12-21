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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۶

نیکی هیلی:

آمریکا سفارت خود را در بیت المقدس خواهد ساخت

آمریکا سفارت خود را در بیت المقدس خواهد ساخت

نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش بر خلاف هرگونه تصمیم سازمان ملل سفارت خود در قدس را احداث خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه نشست سازمان ملل درمورد پیش نویس طرحی در مورد بیت المقدس و حل و فصل اختلافات در خصوص آن از طریق مذاکره اظهار داشت که آمریکا علیرغم هر تصمیم گیری سازمان ملل، سفارت خود در اورشلیم را باز خواهد کرد.

هیلی گفت: آمریکا سفارتخانه خود در اورشلیم را خواهد ساخت. این چیزی است که مردم آمریکا از ما می خواهند و این درست است. هر تصمیم گیری در سازمان ملل تاثیری در این اقدام آمریکا نخواهد داشت.

وی افزود: شرم‌آور است که سازمان ملل سال‌هاست که مکانی برای خصومت با اسرائیل بوده است. این رویکرد، باعث کاهش اعتبار این سازمان می‌شود. جای سوال دارد که با وجود این همه دشمنی، چرا اسرائیل ماندن در سازمان ملل را انتخاب کرده است. 

کد مطلب 4179169

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