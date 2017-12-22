به گزارش خبرنگار مهر, ترس ناشی از زمین لرزه ساکنان شمالی ترین قسمت استان کرمان را مجبور کرد نخستین شب زمستانی را در خیابانها سپری کنند.

اقلیم کوهبنان و ارتفاع بسیار زیاد این شهر، کوهبنان را به بام کرمان شهره کرده است. بامی که از شب گذشته بی وقفه می لرزد و صبح امروز ساعت ۶ و ۱۹ دقیقه بامداد نیز مردم را با زمین لرزه ۴.۲ ریشتری بیدار کرد.

برق شهر که به دلیل افتادن چندین دکل برق قطع شده بود پس از گذشت چند ساعت نصب شد و با اعزام تجهیزات سیار مخابراتی از یزد تلفن ثابت و سیار نیز با مشکلات کمتری در اختیار مردم قرار گرفت.

با وجود تقاضای مکرر مردم چادر بین آن ها توزیع نشد، این در حالی است که تعداد زیادی از خانه ها دچار ترک خوردگی قابل توجه شده اند و سکونت در برخی از این خانه ها خطر آفرین است.

شب گذشته دربهای سالن های ورزشی هم به روی مردم باز شده بود.

تعداد زخمی ها به ۴۲ نفر رسید که اکثرا سرپایی مداوا شدند و یک نفر بستری شد. همچنین تنها پنج نفر به دلیل ترومای ناشی از زمین لرزه زخمی شدند و مابقی هنگام فرار آسیب دیدند.

کوهبنان بزرگترین گسل استان کرمان است که از آن به عنوان مار خفته شمال کرمان یاد می شود و بسیاری از زلزله های کرمان در دهه های اخیر از جمله سه زمین لرزه بالای شش ریشتر روزهای اخیر ناشی از فعالیت گسله های گسل بزرگ کوهبنان بوده اند.

گسل کوهبنان سابقه زمین لرزه های بالای ۷ ریشتر را دارد و چرخه زمانی این گسل به سر آمده است. این گسل از یزد شروع و پس از گذر از شمال کرمان از کوهبنان، زرند، راور و کرمان می گذرد و به بم می رسد.