به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش ‌امیری در سفر به شهرستان طارم و در حاشیه بازدید از پروژه های این شهرستان، با بیان اینکه ۴۸ میلیارد تومان در ۳ سال اخیر برای حوزه راه شهرستان طارم هزینه شده است، اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۴۲ کیلومتر راه اصلی و ۷۵ کیلومتر راه روستایی در شهرستان طارم، اجرایی شده است.

استاندار زنجان به اقدامات صورت گرفته در حوزه راه شهرستان طارم اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته و با همکاری همه مسئولین، اقدامات بزرگی در حوزه راه شهرستان طارم صورت گرفته و هم اکنون نیز این اقدامات در منطقه در حال انجام است.

درویش امیری با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران مختلف دارند، ادامه داد: این میزان مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی، نشان از فعالیت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان دارد و البته اعتماد و صداقت پیمانکاران به بدنه دولت در استان را نشان می‌دهد.

وی بر ضرورت همکاری مدیران و بدنه دستگاه های اجرایی استان با بخش خصوصی و پیمانکاران پروژه‌ های عمرانی استان تاکید کرد و یادآور شد: دستگاه های اجرایی استان باید صادقانه با بخش خصوصی فعالیت و همکاری کنند.

استاندار زنجان به وضعیت منابع آبی کشور و استان و شرایط بغرنج آن اشاره کرد و گفت: امروز کشور با چالش بسیار بزرگی با عنوان منابع آبی مواجه است؛ به گونه ای که این منابع آبی به غیر از بارش ها و نزولات جوی، قابلیت افزایش ندارد و تنها باید با مدیریت مناسب از این منابع استفاده بهینه کرد.

درویش امیری با بیان اینکه باید برای استفاده از هر لیتر آب در کشور مطالعه علمی و کارشناسی صورت گیرد، افزود: هر سرمایه گذار در بخش های مختلف اقتصادی، نیاز به آب به عنوان اصلی ترین زیرساخت انجام هر فعالیت اقتصادی دارد و بنابراین باید مطالعه دقیقی در خصوص واگذاری زمین به سرمایه گذاران به منظور تامین آب مورد نیاز صورت گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت پافشاری و اهتمام مدیران دستگاه های اجرایی برای رعایت مطالعات در این حوزه، اظهار کرد: باید به فعالیت های کارشناسی شده دستگاه های مختلف اجرایی در این حوزه تمکین کرد؛ چرا که نباید به دلیل برخی مطالبات کوتاه مدت، توسعه پایدار بلند مدت را نادیده گرفت.

درویش امیری با بیان اینکه به نظر می رسد در پاره ای موارد بین اعتماد مردم و نظر کارشناسان شکاف ایجاد شده است، افزود: مردم باید به نظر کارشناسان اعتماد کنند؛ چرا که برای توسعه پایدار کشور باید مطابق با نظرات حوزه کارشناسی برنامه‌ ریزی کرد.