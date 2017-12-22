به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در میان تیم های سپیدرود رشت و نفت تهران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه عصر روز جمعه در ورزشگاه سردار جنگل رشت آغاز شد.

تیم سپیدرود رشت با ترکیب سید محمد حسینی، سید هادی موسوی، میثم تهیدست، حمید ملکی، حسین کعبی، علی عباسی، میعاد یزدانی، میثم فردوسی، توحید غلامی، حسین ابراهیمی ف پویا نزهتی با سرمربی جدید خود امیدرضا روانخواه پا به میدان مسابقه گذاشت.

در طرف مقابل نیز تیم نفت تهران نیز با ترکیب میلاد فراهانی، علی رضا عزت کرامت، محسن بنگر، عیسی آل کثیر، سینا خادم پور، محمد نصرتی، میلاد سوری، امیرحسین فشنگچی، پوریا امینی، نادر هوشیار، رضا حبیب زاده و سرمربیگری آتیلا حجازی در میدان مسابقه حاضر شد.

گفتنی است یکی از حواشی این بازی حضور آتیلا حجازی به عنوان سرمربی تیم نفت تهران بر روی سکوهای ورزشگاه به دلیل صادر نشدن کارت مربیگری او است.

این دیدار با حضور حدود پنج هزار تماشاگر در ورزشگاه سردار جنگل رشت و به قضاوت وحید کاظمی به عنوان داور وسط و با همراهی حمیدرضا کنعانی، فرهاد مروجی به عنوان کمک داوران مسابقه برگزار شد.

از همان ابتدای شروع این دیدار این بازیکنان تیم سپیدرود بودند که بازی را تهاجمی آغاز کرده و به سمت دروازه تیم نفت تهران با یک ضربه هجومی در دقیقه ۲ با ضربه زیبای علی عباسی به گل اول این مسابقه دست یابند.

در دقیقه ۷ این دیدار در حرکتی ترکیبی حسین ابراهیمی مهاجم سپیدرود شوتی را روانه دروازه فراهانی دروازه بان نفت تهران کرد که با اختلافی کم از کنار دروازه به اوت رفت.

در دقیقه ۱۷ بازی نخستین کرنر این دیدار برای سپیدرودی ها به دست آمد که در ادامه ضربه سر هادی موسوی به راحتی در دستان فراهانی قرار گرفت.

دقیقه ۲۰ بازی با تکل خشن حمید ملکی مدافع سپیدرود بر روی سینا خادم پور از سوی داور میدان با کارت زرد جریمه و ضربه ای ایستگاهی برای یاران نفت شکل گرفت که در ادامه ضربه فنی امیرحسین فشنگچی حاصلی برای یاران زرد و سرمه ایی پوش نفت در پی نداشت.

در دقیقه ۲۶ حرکت ترکیبی کعبی و ابراهیمی از جناح راست سپیدرودی ها با دفع مدافعان نفت راهی کرنر شد که در ادامه یاران سرخ پوش سپیدرود نتوانستند از آن به درستی استفاده کنند.

دقیقه ۲۹ این دیدار نیز در حالی پیگیری شد که برای دقایقی بازیکنان نفت در صدد جبران نتیجه این دیدار از لاک دفاعی خود خارج بودندکه بازیکنان تیم سپیدرود بر روی پاس عمقی نزهتی، میعاد یزدانی در موقعیتی تک به تک با دروازه بان نفت تهران قرار گرفت ولی توپ وی با ضربه ای آرام با اختلافی بسیار کم از کنار دروازه راهی خارج شد.

در دقیقه ۳۲ بازی «سینا خادم پور» بازیکن شماره ۱۴ تیم نفت تهران با خطا مهاجمین سپیدرود را پشت محوطه جریمه این متوقف کرد که از سوی داور کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۳۷ بازی بازی در میدان میدان از سوی هر دو تیم پیگیری شد.

در دقیقه ۴۲ این دیدار نفوذ میعاد یزدانی برای تیم گیلانی راه به جایی نداشت و در برگشت این یاران نفت تهران بودند که به وسیله عیسی آل کثیر در ضد حمله توانستند صاحب موقعیت تک به تک شده که با واکنش مناسب سید محمد حسینی سنگربان تیم سپیدرود بهترین فرصت گلزنی نفتی ها از دست رفت.

در پایان نیمه اول نیز داور این مسابقه یک دقیقه وقت تلف شده برای این نیم درنظر گرفت.

از نکات حاشیه ای این بازی پخش آب معدنی با برند سپیدرود براساس گفته قبلی «کیومرث بیات» مالک و متقاضی خرید باشگاه سپیدرود بود.

همچنین یکی دیگر از نکات قابل ذکر حضور و استقبال کم هواردان تیم سپیدرود نسبت به بازی گذشته بود.

با شروع نیمه دوم این مسابقه و در دقایق ۴۷ و ۴۸ این دیدار یاران نفت از جناح چپ دوبار پیاپی صاحب ضربه ایستگاهی شدند اما هر بار توپ با دفاع مدافعان سپیدرود همراه شد.

در دقیقه ۵۷ روی اشتباه محسن بنگر و آفسایدگیری اشتباه مدافعان نفت توپ در موقعیتی تک به تک به پویا نزهتی مهاجم سپیدرودی ها رسید و نزهتی به راحتی دروازه فراهانی را گشود تا سپیدرود به گل دوم خود دست یابد.

در دقیقه ۶۱ بازی یاران نفت توانستند دروازه سپیدرود را باز کنند که این گل از سوی داور آفساید اعلام شد.

در دقیقه ۶۳ نفوذ از عمق توسط میعاد یزدانی بازیکن سپیدورد همراه شد تا در موقعیتی تک به تک بتواند دروازه فراهانی را برای بار سوم باز کند و سپیدرود تا این دقیقه با نتیجه سه بر صفر از حریف خود پیشی گیرد.

در دقیقه ۶۴ بازی نیز نخستین تعویض سپیدرودی ها با ورود «محمد لطفی» به جای علی عباسی زننده گل اول سپیدرود انجام گرفت.

دقیقه ۶۷ بازی درگیری میان تهیدست و فشنگچی پس از اعلام خطا داور، میثم تهیدست با کارت زرد از سوی داور جریمه شد.

در دقیقه ۷۱ بازی حمید ملکی مدافع سرخ پوشان سپیدرودی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و تیم خود را ده نفره کرد.

دقیقه ۷۲ بازی تیم سپیدرود با خروج محمد نزهتی و ورود «میلاد قربان زاده» دومین تعویض خود را انجام داد.

دقیقه ۷۳ محمد نصرتی مدافع نفت تهران برای خطایی خشن روی پای میلاد قربان زاده از داور کارت زرد دریافت کرد.

در دقیقه ۷۵ این بازی سید هادی موسوی مدافع تیم سپیدرودی برای خطا بر روی بازیکن تیم نفت با دریافت کارت زرد از سوی داور جریمه و ضربه ای ایستگاهی را برای نفت ها در پی داشت.

در دقیقه ۷۶ نیز ضربه فنی عیسی آل کثیر بازیکن نفتی از روی ضربه ایستگاهی به تیرک افقی دروازه حسینی برخورد کرد که در برگشت رضا حبیب زاده یار شماره ۶۶ نفتی ها موفق شد دروازه سپیدرود را برای نخستین بار بگشاید.

پس از آنکه نخستین تعویض نفتی ها در دقیقه ۶۹ با خروج فشنگچی و ورود سیدحسن حسینی صورت گرفته بود در دقیقه ۷۷ نیز دومین تعویض این تیم با خروج سنا خادم پور و ورود سامان آقا زمانی به ثبت رسید.

دقیقه ۸۱ بازی نیز با تعویض سوم برای سپیدرودی ها با ورود محدرضا مهدوی به جای میثم تهیدست همراه بود.

در دقیقه ۸۶ ارسال های بلند نفتی ها در موقعیتی نه چندان خوب به آل کثیر رسید که با هوشیاری مدافعان سپیدرود همراه شد و نتیجه ای برای تیم تهرانی در پی نداشت.

در دقایق پایانی این بازی یاران تیم نفت در صدد کاهش اختلاف گل خود با میزبان برآمده اما با خطوط دفاعی سپیدرود مواجه شدند.

در پایان نیمه دوم این مسابقه داور میدان سه دقیقه وقت تلف شده منظور کرد.

در وقت های شده این دیدار عیسی آل کثیر مهاجم نفت تهران در موقعیتی تک به تک با حسینی سنگربان سپیدرود قرار گرفته هوشیاری حسینی مانع از موفقیت این بازیکن شد.

در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، تیم میزبان موفق شده در یک بازی پر گل با نتیمه سه بر یک مهمان خود را با شکست بدرقه کند.