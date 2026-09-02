حضور پرشور ملت ایران نشان‌ دهنده ایستادگی تا پیروزی نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی‌پناه شامگاه چهارشنبه در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید علی‌محمد نایینی در رشت اظهار کرد: مردم رشت یکی از تجمعات پرشور و حماسی را در طول این ایام رقم زدند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به بازتاب گسترده حضور مردم ایران در روزهای اخیر افزود: حضور مردم نشان‌دهنده ایمان آنان به خداوند است و ملت ایران در شرایط حساس کنونی، پس از گذشت ۶ ماه، همچنان پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

این مداح آیینی با بیان اینکه حضور مردم در میدان بیانگر قدرت ایمان آنان است، تصریح کرد: شاهد جلوه‌ای از خستگی‌ناپذیری در میان ملت ایران هستیم و امیدواریم با توجه و عنایات الهی، پیروزی نهایی رقم بخورد.

محمدی‌پناه درباره روند تولید نوحه «باید برخاست» نیز گفت: این اثر در محرم سال گذشته تهیه و تولید شد و در آن زمان تصور نمی‌کردیم با چنین حجم گسترده‌ای از بازتاب در سطح جهانی مواجه شود.

وی ادامه داد: با اراده حضرت ولی‌عصر (عج) و عنایت شهید ایران، این اثر مورد توجه مردم قرار گرفت و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

محمدی‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: حضور حماسی مردم با اطاعت از فرمان رهبر معظم انقلاب در میدان تداوم خواهد داشت و این حضور نشان‌دهنده ایستادگی ملت ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی است.