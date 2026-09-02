به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده عصر چهارشنبه با رویکرد میدانی و پیگیریهای مستمر در پروژههای عمرانی در بازدید از طرحهای زیرساختی روستاهای تابعه، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام با حفظ استانداردهای کیفی تأکید کرد.
بخشدار بخشمرکزی دیلم در این بازدید که با هدف بررسی پیشرفت فیزیکی و رفع موانع اجرایی انجام شد، آخرین وضعیت احداث پلهای «مالشهاب» و «خواجهگیر» و همچنین روند عملیات بهسازی، جدولکشی و زیرسازی خیابانهای روستای «عامری» را از نزدیک ارزیابی کرد.
وی با اشاره به اهمیت پروژههای راهسازی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، اظهار کرد: پروژههای پلسازی در محورهای مالشهاب و خواجهگیر، از مطالبات بهحق مردم منطقه و پروژههای حیاتی برای ایمنی و تردد ساکنین است که با جدیت تمام پیگیری میشود.
وی افزود: خدمترسانی به مردم روستاها و ایجاد عدالت در توزیع امکانات، اولویت اصلی مدیریت بخشداری است و ما اجازه نخواهیم داد این پروژهها به دلیل کمتوجهی یا کندی در اجرا، فرسایشی شوند.
بخشدار بخش مرکزی دیلم با تأکید بر اینکه کیفیت فدای سرعت نمیشود، تصریح کرد: در تمامی مراحل از جمله زیرسازی و جدولکشی معابر روستای عامری، کارشناسان بخشداری نظارت دقیقی بر رعایت اصول فنی خواهند داشت تا نتیجه نهایی، بستری پایدار برای رفاه مردم باشد.
پسنده ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته توسط فرماندار شهرستان شوراهایبخش، دهیاران و پیمانکاران پایکار گفت: با برنامهریزی فشرده، زمان بهرهبرداری از این پروژهها به حداقل برسد.
بخشدار بخشمرکزی دیلم اولویت خود را حضور میدانی و مداوم در روستاهای بخش مرکزی دانسته، که ضمن احصای مشکلات، سرعت پیشرفت طرحهای عمرانی را در این بخش افزایش چشمگیری داده است.
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