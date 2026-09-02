به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری چهارشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا گفت: وجود شورای اسلامی شهر همراه و انقلابی و همچنین مسئولان دغدغه‌مند در استان، فرصت ارزشمندی برای انجام اقدامات ماندگار در حوزه ایثار و شهادت فراهم کرده است.

وی افزود: برگزاری کنگره شهدای استان می‌تواند زمینه‌ای برای اجرای برنامه‌های ماندگار فرهنگی در شهر بوشهر باشد و باید از این فرصت برای معرفی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا به نسل‌های جدید استفاده کرد.

شهردار بوشهر همچنین بر ضرورت توجه ویژه به تکمیل و تقویت موزه دفاع مقدس بوشهر تأکید کرد و گفت: تکمیل موزه دفاع مقدس و ایجاد ظرفیت‌های فرهنگی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به عنوان یادگاری ماندگار برای نسل‌های آینده باقی بماند

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده و در دست اجرای شهرداری در راستای برگزاری کنگره شهدای استان ارائه کرد و ظرفیت‌های شهرداری برای همراهی و پشتیبانی از این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همراهی و اقدامات شهرداری بوشهر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر ضرورت افزایش هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر، بر نقش ویژه شهرداری و سپاه در برنامه‌ریزی، فضاسازی شهری و اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با این رویداد تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها برای برگزاری شایسته کنگره شد.

در ادامه این نشست، درباره نحوه همکاری و تقسیم کار میان شهرداری، سپاه و سایر دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر بحث و تبادل نظر شد.