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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

از سوی مرکز سنجش و پذیرش؛

نتایج آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون «ای پی تی» دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون «ای پی تی» آذرماه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه آزمون «ای پی تی» آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق  شماره تماس۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره «۳» فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی برای آمادگی داوطلبان، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی  English.iau.ac.ir/ept برای شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.

کد مطلب 4180254

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