به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس تهران در دیدار برابر تیم صنعت نفت آبادان از سری رقابتهای معوقه هفته هشتم لیگ برتر به دلیل تخلف تماشاگرانش(مسبوق به سابقه) به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. کمیته انضباطی اعلام کرد چنانچه در مسابقات بعدی هواداران تیم پرسپولیس مرتکب تخلفات شوند، تنبیهات شدیدتری برایشان در نظر گرفته می شود.

دیدار تیم های برق جدید فارس و خونه به خونه بابل برگزار و از سوی مهدی هاشمی نسب، مربی تیم خونه به خونه تخلفاتی مبنی بر اهانت و فحاشی به تیم مقابل که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رسول بهاروندی، بازیکن تیم برق جدید فارس نیز به دلیل فحاشی به مربی تیم مقابل از بازی خراج شد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

در دیدار تیم های شهرداری تبریز و ملوان بندر انزلی از سوی علی نجفی، تدارکات تیم شهرداری تبریز تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر مسئولانه صورت گرفت که منجر به اخراجش شد. وی به توبیخ کتبی محکوم شد. ضمنا کمیته انضباطی اعلام کرد درصورت تکرار تخلف در مسابقات بعدی، تنبیهات شدیدتری اعمال می شود.

دیدار تیم های ملوان بندر انزلی و شهرداری ماهشهر برگزار و از سوی تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی تخلفاتی مبنی بر پرتاب اشیا به زمین بازی که منجر به وقفه در بازی شد، رخ داد. این تیم با توجه به سوابق قبلی به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد. کمیته انضباطی اعلام کرد چنانچه در مسابقات بعدی هواداران تیم ملوان بندر انزلی مرتکب تخلف شوند، مسابقات این تیم به عنوان میزبان بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

علی مرادی، مربی تیم ماشین سازی تبریز به دلیل تخلف در دیدار برابر بادران به یک جلسه محرومیت و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کلیه آرای فوق قطعی است.