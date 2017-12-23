به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پیرهادی بعد از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در خصوص صدور سندهای تک برگ، اظهار داشت: از سال ۸۹ دیگر به سندهای دفترچه‌ای خدمات ارائه نمی‌شود و دارندگان سند دفترچه‌ای برای دریافت سند تک برگ اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: طبق آمار اکنون بالغ بر ۳۵۰ هزار سند دفترچه‌ای در دست مردم استان است که باید به تک برگ تغییر پیدا کند.

اعتبار طرح کاداستر تامین شود

وی با بیان اینکه با اجرای طرح کاداستر میزان پرونده‌های شکایت در این زمینه کاهش پیدا می‌کند، عنوان کرد: استان بوشهر با مساحت بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هکتار تا کنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار آن حد نگاری شده است که بیشتر این اراضی دولتی بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر تصریح کرد: تلاش می‌شود در صورت تامین اعتبار این طرح تا سال ۹۸ به پایان برسد.

وی خاطر نشان کرد: بالغ بر ۵۰ درصد درآمد ثبت اسناد طبق مصوبه سال گذشته به هلال احمر و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و با این شرایط نمی‌توان عملیات طرح کاداستر را انجام داد که امیدواریم در اعتبارات امسال تامین اعتبار برای اجرای این طرح انجام شود.

وصول معوقات بانک‌ها توسط دفاتر اسناد

پیرهادی در خصوص وصول معوقات بانک‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی استان بوشهر، بیان کرد: در هشت ماه نخست سال جاری ۲۲۰ میلیارد ریال وصول معوقات بانک ها توسط دفاتر اسناد رسمی استان بوشهر بوده است.

وی در خصوص ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، بیان کرد: اکنون ۸۵ درصد خدمات در ثبت اسناد به صورت الکترونیکی انجام می شود.

فعالیت ۹۹ دفترخانه و ۵۱ دفتر ازدواج

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر بیان کرد: اکنون در استان بوشهر ۹۹ دفترخانه فعال است که از این تعداد ۸۹ مورد توسط سردفتر اصلی و ۱۰ مورد توسط کفیل اداره می‌شود.

وی افزود: همچنین ۵۱ دفتر ازدواج در استان بوشهر وجود دارد که ۲۰ مورد آنها اجازه ثبت طلاق را نیز دارند.