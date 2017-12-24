سوژه «شب لرزه» اسیدپاشی است/ تحویل نسخه فیلم به جشنواره

سعید سعدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شب لرزه» به کارگردانی محمدرضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: به تازگی تدوین به پایان رسیده است و ما نسخه ای از آن را تحویل دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر دادیم.

به گفته وی، کارهای صداگذاری «شب لرزه» باقی مانده است که همین روزها آغاز می شود.

این تهیه کننده سینما افزود: مراحل ساخت موسیقی «شب لرزه» توسط مسعود سخاوت دوست و اصلاح رنگ آن توسط سامان مجدوفایی انجام می شود.

سعدی در پایان گفت: «شب لرزه» درباره هنجارهایی است که در جامعه ما وجود دارد از همین رو مسایلی همچون اسیدپاشی و مشکلات شبکه های مجازی دست‌مایه ساخت این اثر قرار گرفته است.