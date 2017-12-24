ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه تهران-کرج/اعلام محورهای مسدود

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر شاهد مه گرفتگی در محورهای بندرعباس، میناب و قشم از استان هرمزگان، محورهای فومنات و لاهیجان از استان گیلان، هستیم و همچنین ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین(از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران- کرج(از پل فردیس تا گرمدره) برقرار است.

محورهای اولنگ- شاهرود در استان های گلستان و سمنان، محور دیزین- شمشک در استان های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه- تویسرکان در استان همدان و محور یاسوج- پادنا در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به علت بارش برف مسدود است و محور جایگزین یاسوج- سمیرم- پادنا است.

طبق این گزارش سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.