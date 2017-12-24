جشنواره تولیدات رادیویی دوباره احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی امروز در نخستین دیدار عمومی با همکاران رادیو که در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو برگزار شد، میزبان جمعی از همکاران معاونت صدا بود و پای درد و دل ها، انتظارات، توقعات و دغدغه های عوامل برنامه ساز و دیگر کارکنان این رسانه نشست.

معاون صدای رسانه ملی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران رادیو، گفت: رادیو رسانه ای است که بنده از دیرباز مخاطب آن بوده و همیشه در تعامل و ارتباط با این رسانه بوده ام. با توجه به انتظاراتی که از رسانه می رود و افقی که رادیو پیش رو دارد، این رسانه تأثیرگذار، ماندگار، گرم و صمیمی باید قدرت تخیل مخاطب را افزایش دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه رادیو جمهوری اسلامی ایران و رسانه ای در طراز انقلاب اسلامی است، بیان کرد: رسانه گرم رادیو باید بیان کننده آن چیزی باشد که در نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و یا قرار است به وقوع بپیوندد. بنابراین باید تلاش کنیم تا انتظارات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را برآورده کرده و به عنوان رسانه طراز جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح تلاش کنیم.

شاه آبادی همچنین بیان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را از دیگر مأموریت های رسانه رادیو دانست و افزود: بیان تلاش شخصیت های نظام، مقامات و شهدای گرانقدر کشور عزیزمان در جهت به بار نشستن این انقلاب و رسیدن به اهداف این درخت تناور چهل ساله، بسیار حائز اهمیت است و در رسانه رادیو باید به این امر مهم توجه ویژه ای شود.

معاون صدا با تأکید بر اینکه هویت بخشی به شبکه ها بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: شبکه های رادیویی باید مخاطبان خود را جذب کرده و با آنها در تعامل و ارتباط باشند. بنابراین باید همه موانع موجود در این راه شناخته شده و مشکلات حل و فصل شوند تا شبکه ها مخاطبان خاص خود را شناخته و از این طریق بتوانند هویت خود را شکل دهند. یکی از اقدامات ارزنده در این راستا، تعامل با مرکز افکارسنجی صداوسیما است تا نظرسنجی از مخاطبان رادیو را در حوزه برنامه های شبکه های رادیویی انجام دهند.

وی یادآور شد: احیای بخش هایی همچون اداره کل پژوهش های رادیو، هدف گذاری صریح و اصولی، توجه به نیروی انسانی بالقوه در این رسانه می تواند در رسیدن به این هدف ما را یاری کند. همچنین باید عزم و اراده جدی داشته باشیم تا در حوزه پیام تحولات نو را شاهد باشیم.

معاون صدا در ادامه ضمن اشاره به ضرورت مخاطب شناسی و مخاطب پژوهی در برنامه های رادیو اظهار کرد: جامعه هدف برنامه های رادیو مشخص است بنابراین در زمان کنونی که رسانه های نوظهور به ویژه فضای مجازی به عنوان رقیب جدی رسانه ملی شناخته می‌شوند، باید با جدیت در راستای انتقال امتداد پیام به مخاطبان بکوشیم و در فضای مجازی جریان سازی کنیم. به روز بودن، در لحظه بودن، واکنش صریح داشتن و ایجاد شرایط مناسب برای جذب مخاطب، شرط بقای رادیو در این دنیای رسانه ای است. محوری ترین و کلیدی ترین عنصر برای رسیدن به این مهم و دیگر اهداف رادیو بلاشک نیروی انسانی است که باید به روز و توانمند بوده و با شناخت درست مخاطب، با اقتدار در تولید پیام گام بردارد.

شاه آبادی حضور نیروی انسانی متعهد و کارآمد در معاونت صدا را به منزله فرصتی برای رسانه رادیو دانست و عنوان کرد: آموزش، آرامش و بسترسازی برای دستیابی به خلاقیت نیروی انسانی مأموریت مهم و اصیل ماست بنابراین باید برای این افراد که به منزله نیروی عاقله شبکه های رادیویی هستند، فضایی توام با آرامش و بدون دغدغه را فراهم کنیم.

وی در ادامه از احیای مجدد جشنواره تولیدات رادیویی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با برگزاری مجدد این جشنواره، فرصت بروز و ظهور استعدادهای برنامه سازان رادیو را فراهم کرده و از این طریق به اهداف رسانه گرم رادیو نزدیک شویم.

شاه آبادی در پایان بیان کرد: رادیو باید با افزایش کمی و کیفی برنامه ها، جذب مخاطب بیشتر، ماندگاری کلام همچنین با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و قدرت خلاقیت برنامه سازان، به راه خود ادامه خواهد داد.

در بخشی از این مراسم نمایندگانی از سوی نویسندگان، گویندگان، صدابرداران، تهیه کنندگان، گزارشگران و همکاران ارتباطات، به بیان دغدغه ها، انتظارات و توقعات خود از معاون صدا پرداختند.

اجرای قطعه نمایشی توسط هنرمندان برنامه «رادیو جمعه» نیز بخشی دیگر از این مراسم را به خود اختصاص داد.