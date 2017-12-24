به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دوانلو ظهر یکشنبه در نشست خبری هیات بولینگ و بیلیارد که در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات باشگاه‌های بولینگ و بیلیارد بزرگترین مشکل هیات در ابتدای شروع فعالیت من بود زیرا مصوبه شورای شهر باشگاه ها را به فعالیت های زیر زمینی سوق داده بود که از نظارت و کنترل ما خارج بودند، اما امروز کم کم شاهد هستیم که باشگاه‌ها به سمت فعالیت حرفه‌ای و قانونی حرکت می‌کنند و محیط سالمی برای ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته فراهم شده است.

وی افزود: خوشبختانه با تعاملاتی که انجام شد این مصوبه اجرایی نشد و باشگاه به صورت کاملا قانونی و تحت نظارت هیات و مراجع قانونی در حال فعالیت هستند . تا پایان امسال وضعیت باشگاه ها ساماندهی کامل خواهد شد .جامعه با این رشته ورزشی آشنایی کامل ندارد و یا به شکل درستی با تاثیرات آن اشنا نیست و ما تلاش داریم تا به نحوی شایسته این رشته ورزشی را مانند سایر رشته در جامعه ترویج کنیم.

دوانلو تصریح کرد: بیلیارد ورزشی فکری و سنگین است که افراد مستعد و تیزهوشی در آن فعالیت دارند و مدال قهرمانی کسب می کنند لذا خانواده‌ها اگر شناخت کاملی از این رشته داشته باشند می‌توانند برای پرورش استعداد فرزندان خود اقدام کنند.

رئیس هیات بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی ادامه داد: اعتقاد دارم ظرفیت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی جهانی است. ما داوران و ورزشکاران فوق العاده ای در استان داریم که در ادامه مسیر با برگزاری دوره ها و اردوها به مرز آمادگی خواهند رسید.کمیته شهرستان ها باید فعالیت و تلاش بیشتری داشته باشد اما ما هنوز در شهرستان ها حضور و فعالیت خاصی نداریم.در حوزه بانوان ضعف جدی و زیرساختی داشتیم و این مسئله مطالبه مستقیم فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از ما بود که در این راستا فعالیت‌هایی با هدف آموزش مربیان و ورزشکاران برگزار شد و در حال حاضر ۳۰ بانو از هیات در حال فعالیت در زمینه برگزاری مسابقات، دوره های داوری و مربیگری هستند.

وی خاطرنشان کرد: نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه برترین شهرستان‌های ما هستند اما برای هر ۲۸ شهرستان برنامه داریم .باشگاه ویژه بانوان تا کنون در استان نداشته ایم و طبق مقررات وزارت ورزش و جوانان باید نوع کاربری باشگاه ها مشخص شود.با ارسال نامه ای به مدیرکل ورزش و جوانان ارسال شده تا با مساعدت ایشان امکان اختصاص برخی از ساعت باشگاه ها به بانوان فراهم شود.