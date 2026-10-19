«سینا خندان» قهرمان رنکینگ پاکت بیلیارد زیر ۲۱ سال خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد زیر ۲۱ سال خراسان رضوی، جام «جوانان سرزمین پارس» و یادواره مرحوم محمدامین ثابت‌خو، با قهرمانی سینا خندان در مشهد به پایان رسید.

این رقابت‌ها در مهرماه ۱۴۰۵ با حضور ۲۵ بازیکن از پنج شهرستان استان، به شیوه دوحذفی ـ حذفی در باشگاه تخصصی پاکت بیلیارد پالادیوم مشهد برگزار شد.

در پایان، سینا خندان عنوان قهرمانی را کسب کرد، پارسا ارحمی بر سکوی دوم ایستاد و پرهام حسینیان و پارسا مرتضی‌زاده به‌صورت مشترک سوم شدند.

مراسم اختتامیه با حضور حامد ممتاز، دبیر هیئت استان، جمعی از مسئولان هیئت و ورزشکاران برگزار شد و از نفرات برتر و عوامل اجرایی تجلیل به عمل آمد.

مسئولیت برگزاری این مسابقات بر عهده امیرعلی هاشمی بود و احمد چراغی نیز به‌عنوان سرداور، قضاوت رقابت‌ها را مدیریت کرد.