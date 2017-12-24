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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۴ هزار تومان گران شد/ دلار همچنان ۴۱۸۰ تومان

سکه طرح جدید ۴ هزار تومان گران شد/ دلار همچنان ۴۱۸۰ تومان

در معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ هزار تومان افزایش یافت؛ اما دلار همچنان بر روی نرخ ۴۱۱۸۰ تومانی پافشاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۲۲۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۲۷ تومان، نیم سکه ۶۸۲ هزار و ۸۶۳ تومان، ربع سکه ۴۰۱ هزار و ۹۱۹ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۵ هزار و ۹۴۶ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۷۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۹ هزار و ۹۰۹ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۸۰ تومان، یورو ۵۰۱۰ تومان، پوند ۵۶۶۷ تومان، درهم امارات ۱۱۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۰ تومان است.

کد مطلب 4181437

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