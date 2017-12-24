سکه طرح جدید ۴ هزار تومان گران شد/ دلار همچنان ۴۱۸۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۳۹۹ هزار و ۲۲۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۷۲۷ تومان، نیم سکه ۶۸۲ هزار و ۸۶۳ تومان، ربع سکه ۴۰۱ هزار و ۹۱۹ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۵ هزار و ۹۴۶ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۷۲ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۹ هزار و ۹۰۹ تومان است.

هر دلار آمریکا ۴۱۸۰ تومان، یورو ۵۰۱۰ تومان، پوند ۵۶۶۷ تومان، درهم امارات ۱۱۵۰ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۰ تومان است.