آتش در منطقه شیرین آباد جنگل ابر اطفاء شد

حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اطفاء حریق در جنگل شیرین آباد ابر، بیان کرد: این منطقه در محدوده اداره منابع طبیعی شهرستان شاهرود است لذا برای اطفای حریقی که از ساعت ۱۲ روز یکشنبه گزارش شده بود، ماموران یگان حفاظت و آتش نشانی این اداره با اعزام چهار اکیپ عملیاتی وارد عمل شدند.

وی افزود: خوشبختانه این حریق در ساعت ۱۶:۵۵ اطفا شد اما برای احتیاط و به دلیل وزش باد گسترده در این ناحیه، دو اکیپ امدادی تا صبح در مکان حضور خواهند داشت تا اگر رخدادی مشابه اتفاق بیفتد وارد عمل شوند.

رئیس منابع طبیعی شاهرود گفت: نیم هکتار از اراضی شیرین آباد در این آتش سوزی سوخت و متاسفانه شاهد نابودی چند اصله درخت نیز بودیم.

شوکتی نیا بیان کرد: هنوز علت این حادثه مشخص نیست اما عدم بارندگی و خشکسالی باعث شده این منطقه خشک‌تر از همیشه و مساعد آتش سوزی باشد.

وی افزود: منطقه شیرین آباد گلستان در محدوده جنگل ابر زیر نظر منابع طبیعی شاهرود است که خوشبختانه ماموران این اداره به موقع به منطقه آتش سوزی اعزام شدند.