در ایران همه ادیان و قومیت ها همواره در کنار هم بوده و خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی یکشنبه شب در این دیدار با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) به همه بشریت، اظهارداشت: امیدوارم شخصیت و آموزه‌های حضرت مسیح (ع) بتواند انسان‌ها را به سمت صلح، آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز سوق دهد.

رییس جمهور با تجلیل از صبر و فداکاری والدین شهیدان والامقام کشورمان تصریح کرد: همه مردم ایران پاسدار خون شهدای عزیز هستند؛ شهدایی که با نثار جان از سرزمین ایران دفاع کردند.

روحانی با بیان اینکه در سرزمین ایران همه ادیان و مذاهب و قومیت‌های مختلف در شادی و غم در کنار یکدیگرند، اظهارداشت: ملت ما همواره در کنار هم بوده و خواهند بود.

رییس جمهور در ادامه به شرایط مسیحیان در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: مسیحیان خسارات فراوانی در عراق، سوریه و لبنان از تروریست‌ها متحمل شدند و برای مسلمانان هم همین شرایط حاکم بود. لذا تروریست‌ها شرایطی بوجود آورند که سرنوشت مسلمانان و مسیحیان را هر چه بیشتر بهم گره زدند و در چنین شرایطی ضرورت دارد، بیش از پیش همدیگر را یاری کنیم.

در این دیدار مادر شهید ژرژ کشیش هارطون و خواهران این شهید گرانقدر با ابراز خرسندی و خوشحالی از دیدار دکتر روحانی خاطراتی از شهید خود بیان کردند.

شهید ژرژ کشیش هارطون در سال 1367 و در سن 26 سالگی در منطقه گیلان غرب و عملیات مرصاد به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

در این دیدار که حجت الاسلام و المسلمین شهیدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشت، لوح تقدیری به رسم یادبود از سوی دکتر روحانی به خانواده این شهید والامقام تقدیم شد.