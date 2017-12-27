سهم بری ۴.۶ درصدی مازندران از بودجه ۹۷

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم بری استان در بودجه ۴.۶ درصد است گفت: از مجموع حدود سه هزار میلیارد اعتبار استان، ۸۸ درصد به میزان حدود ۲ هزار ۵۶۳ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۱۱ درصد به میزان حدود ۳۱۷ میلیارد تومان تملک دارایی و حدود ۱ درصد درآمدهای اختصاصی است.

وی بابیان اینکه طرح‌های ملی از ردیف ملی، طرح‌های استان از اعتبارات ملی و طرح‌های مشارکتی عمومی و خصوصی تبصره ۱۹ از تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، تسهیلات خارجی و بازار سرمایه پول دریافت می‌کنند، افزود: ۷۷ طرح باارزش ۲۵۳ میلیارد تومان بعلاوه ۹ طرح تبصره ۱۹ باارزش ۸۲۶ میلیارد تومان و جمع یک هزار ۷۹ میلیارد تومان طرح‌های بانام استان مازندران هستند.

نماینده مردم مازندران در مجلس با اعلام اینکه در استان ۳۲ طرح ملی استانی شده باارزش ۶۳۵ میلیارد تومان و ۴۵ طرح ملی داریم، افزود: ۲۰ دستگاه اجرایی مسئولیت طرح‌های ملی بانام استان رادارند که بیشترین آن مربوط به آب منطقه‌ای با ۷۴۶ میلیارد تومان حدود ۷۰ درصد و سپس شرکت‌های مادر تخصصی و زیرساخت و حمل‌ونقل با ۱۰۷ میلیارد حدود ۱۰ درصد و آب و فاضلاب ۹ میلیارد تومان حدود ۷/۸ درصد است.