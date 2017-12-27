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۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سهم بری ۴.۶ درصدی مازندران از بودجه ۹۷

سهم بری ۴.۶ درصدی مازندران از بودجه ۹۷

ساری - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رتبه مازندران را در بودجه، ششم اعلام کرد و گفت: سهم بری استان نیز به ۴.۶ درصد در بودجه سال ۹۷ رسیده است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم بری استان در بودجه ۴.۶ درصد است گفت: از مجموع حدود سه هزار میلیارد اعتبار استان، ۸۸ درصد به میزان حدود ۲ هزار ۵۶۳ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۱۱ درصد به میزان حدود ۳۱۷ میلیارد تومان تملک دارایی و حدود ۱ درصد درآمدهای اختصاصی است.

وی بابیان اینکه طرح‌های ملی از ردیف ملی، طرح‌های استان از اعتبارات ملی و طرح‌های مشارکتی عمومی و خصوصی تبصره ۱۹ از تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، تسهیلات خارجی و بازار سرمایه پول دریافت می‌کنند، افزود: ۷۷ طرح باارزش ۲۵۳ میلیارد تومان بعلاوه ۹ طرح تبصره ۱۹ باارزش ۸۲۶ میلیارد تومان و جمع یک هزار ۷۹ میلیارد تومان طرح‌های بانام استان مازندران هستند.

نماینده مردم مازندران در مجلس با اعلام اینکه در استان ۳۲ طرح ملی استانی شده باارزش ۶۳۵ میلیارد تومان و ۴۵ طرح ملی داریم، افزود: ۲۰ دستگاه اجرایی مسئولیت طرح‌های ملی بانام استان رادارند که بیشترین آن مربوط به آب منطقه‌ای با ۷۴۶ میلیارد تومان حدود ۷۰ درصد و سپس شرکت‌های مادر تخصصی و زیرساخت و حمل‌ونقل با ۱۰۷ میلیارد حدود ۱۰ درصد و آب و فاضلاب ۹ میلیارد تومان حدود ۷/۸ درصد است.

کد مطلب 4184039

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