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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

ضرب الاجل ارتش سوریه به شورشیان مسلح

ضرب الاجل ارتش سوریه به شورشیان مسلح

مخالفان سوری اعلام کردند که ارتش سوریه به افراد مسلح تحت محاصره در یک منطقه استراتژیک در نزدیکی مرزهای لبنان واراضی اشغالی با سوریه ضرب الاجل ۳ روزه داده است تا خود را تسلیم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، «ابراهیم الجباوی» یکی از مسئولان ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که به آنها ضرب الاجل ۷۲ ساعته داده شده تا خود را تسلیم کرده و به ادلب بروند یا کسانی که می خواهند بمانند به یک سازش و توافق با ارتش سوریه دست یابند.

یک مسئول در میان معارضان نیز که نخواست نامش فاش شود گفت که به آنها ابلاغ شده تا تسلیم شوند در غیر این صورت با یک راهکار نظامی رو به رو خواهند شد.

در حال حاضر عناصر مسلح در «بیت جین» که پایگاه اصلی آنها به شمار می آید بعد از شکست در بلندی ها و مزارع کشاورزی استراتژیک اطراف این منطقه طی چند روز گذشته تحت محاصره قرار دارند.

ارتش سوریه حملات خود را علیه افراد مسلح در اطراف کوه الشیخ واقع در نزدیکی مرزهای اراضی اشغالی و لبنان افزایش داده است.

کد مطلب 4184144
فاطمه صالحی

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