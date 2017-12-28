حجت الاسلام هادی شفیعزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۷۰۰ مبلغ جدیدالورود به مجموعه اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه طی چهار روز آموزشهای لازم برای تبلیغ در امامزادگان واجب التعظیم را خواهند گذراند.
وی ادامه داد: این مبلغان از میان ۱۶۰۰ طلبه شرکت کننده در آزمون کتبی و مصاحبه پذیرفته شدهاند.
مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه بیان داشت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی مبلغان با مقوله وقف و ظرفیت امامزادگان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: محتوای آموزشی دوره موضوعهای وقف و امامزادگان، پاسخگویی به شبهات اوقاف، اخلاق حرفهای با رویکرد تبلیغ در امامزادگان (اخلاق کاربردی)، اصول کلی روش اجرای برنامه کودک و نوجوان، اصول کلی مشاوره و راهنمایی و آسیبهای اجتماعی میباشد.
حجت الاسلام شفیعزاده تصریح کرد: این دوره امروز پنجشنبه و فردا جمعه و همچنین چهاردهم و پانزدهم دیماه در قم برگزار میشود.
وی افزود: از جمله اساتید دوره معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف حجت الاسلام شرفخوانی، مدیر کل بازرسی و عملکرد سازمان اوقاف حجت الاسلام شیری و حجت الاسلام برادران از مبلغان برجسته کشور خواهند بود.
مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه ابراز داشت: مبلغان شرکت در دوره آموزشی، ساکن در قم و از تمامی استانهای کشور هستند که بعد از سپری کردن دوره در مناسبتهای مختلف برای تبلیغ در امامزادگان سراسر کشور اعزام خواهند شد.
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