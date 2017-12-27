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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

اعضای هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان دینی استان بوشهر انتخاب شدند

اعضای هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان دینی استان بوشهر انتخاب شدند

بوشهر - در آئینی با حضور مدیرکل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نوین سازمان تبلیغات اسلامی اعضای هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان دینی استان بوشهر انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت موسس مجمع اساتید گفتمان‌های دینی استان با حضور حجت الاسلام احمد صحت قول مدیرکل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

حجت الاسلام صحت قول ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به برگزاری انتخابات افزود: هیئت موسس پس از انجام اقدامات لازم و با تشکیل مجمع اساتید گفتمان‌های دینی استان منحل می‌شوند و مجمع کار سطح بندی اساتید گفتمان دینی را تعیین می‌کنند و به فراخور نیاز جامعه اساتید به مناطق مختلف هر استان اعزام می‌شوند.

در این مراسم پس از رای گیری از اساتید گفتمان دینی استان بوشهر، علی ورزنده به عنوان سرپرست گروه تخصصی دین و زندگی، عبدالرحیم افروغ به عنوان سرپرست گروه تخصصی آسیب های اجتماعی، سید عباس حسینی مقدم به عنوان سرپرست گروه تخصصی سواد رسانه‌ای، حجت الاسلام سیدعبدالجلیل حسینی به عنوان سرپرست گروه تخصصی اقتصاد مقاومتی انتخاب شدند.

در ادامه نشست هیئت موسسین برای انتخاب سرپرست هیئت موسس برگزار شد که پس از برگزاری انتخابات، حجت الاسلام سید عبدالجلیل حسینی به عنوان سرپرست هیئت موسس انتخاب و محمد شهبازی دبیر گفتمان های دینی استان به عنوان دبیر این هیئت منصوب شد.

کد مطلب 4184463

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