نیازی به توزیع مرغ منجمد نیست/ذخایر موجود کافی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، علیرضا ولی، با اشاره به اینکه گوشت مرغ به اندازه کافی تولید و مازاد آن نیز خریداری می شود، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حمایت از مرغداران و ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ، مازاد تولید را خریداری و نهاده های مورد نیاز مرغداران را با قیمت مناسب توزیع می کند.

وی افزود: به این ترتیب می توان گفت ذخایر موجود به اندازه کافی است و حتی بیشتر از آنچه که دولت تکلیف کرده است، خریداری کردیم تا در آینده، در صورت شیوع احتمالی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تقاضای بازار را پاسخ دهیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: هم اکنون بازار گوشت مرغ با ثبات است و هر کیلوگرم گوشت مرغ با میانگین قیمت ۷۵۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان عرضه می شود؛ بنابراین توزیع گوشت مرغ منجمد متوقف شده است. از سوی دیگر، ۲۳ هزار واحد مرغداری فعال در کشور داریم که نهاده های مورد نیاز تولید این واحدها را تأمین کردیم.

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه مرغداران از وضعیت نهاده های تولید شامل کنجاله سویا و ذرت رضایت چندانی ندارند؛ اما با توجه به توزیع نهاده ها با قیمت های حمایتی، در تولید مشکل چندانی ندارند. این شرکت در ۹ ماه امسال، بیش از دو میلیون تن کنجاله سویا ، ذرت و جو در واحدهای مرغداری و دامداری توزیع کرده است. البته شرکت پشتیبانی امور دام، هیچ محدودیتی در تأمین نهاده های دامی برای تشکل ها و اتحادیه ها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای طرح توزیع نهاده های مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضه این نهاده ها دست دلالان و واسطه ها از بازار کوتاه شده است، تصریح کرد: در چند ماه گذشته به منظور حمایت از مرغداران و دامداران نهاده ها با قیمت کمتر از بازار عرضه می شود.

ولی ادعای برخی از افراد را درخصوص ایجاد رانت در واردات نهاده ها تکذیب کرد و گفت: تمام متقاضیان و بازرگانان بخش های دولتی و خصوصی می توانند بدون مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت موازین و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای برای واردات نهاده اقدام کنند. هم اکنون بیش از ۹۰ نفر در زمینه واردات نهاده های مورد نیاز مرغداران و دامداران و ۹۰ نفر نیز در زمینه واردات گوشت قرمز فعال اند. معتقدم در زمینه تأمین نهاده ها و تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز دولت باید کنار برود و این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و ما تلاش داریم این وظایف را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم .

ولی علت افزایش قیمت نهاده را مشکلات ارزی و تأخیر در ترخیص محموله های وارداتی دانست و توضیح داد: هم اکنون ۸۰۰ هزار تن محموله ذرت و ۵۰۰ هزار تن محموله کنجاله سویا خریداری شده است و از بندر ترخیص می شود. این در حالی است که به علت مدیریت و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سخت گیری های قرنطینه ای افزایش یافته است. بنابراین ترخیص محموله نهاده های وارداتی که تا پیش از این در شبانه روز ۱۵ تا ۲۰ هزار تن انجام می شد درحال حاضر در شبانه روز به کمتر از ۵ هزار تن کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره بازار گوشت قرمز گفت: روزانه ۱۰۰ تن گوشت وارداتی از کشورهای آسیای میانه و استرالیا وارد و در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود و درحال حاضر جلوی روند افزایش قیمت گرفته شده و قیمت گوشت قرمز رو به کاهش است بنابراین تا زمانیکه بازار گوشت قرمز به ثبات برسد در بازار می مانیم.