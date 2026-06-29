تهیه بسته حمایتی پشتیبانی از دامداران و مرغداران در مازندران

حسین نگهدار در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای حمایتی این سازمان اظهار کرد: در پی اختلال ایجادشده در سامانههای بانکی و پرداخت، روند خرید سهمیه سبوس خردادماه با وقفه روبهرو شد که برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تأمین خوراک دام، کارگروه تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی، تشکلهای دامداری، اتحادیهها و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و راهکارهای لازم برای جبران این تأخیر تصویب شد.
وی افزود: بر اساس تصمیم این کارگروه، تمامی تعاونیها و شرکتهای مسئول توزیع سبوس موظف هستند حداکثر تا ۱۸ تیرماه نسبت به تکمیل خرید سهمیه خرداد اقدام کنند تا روند تأمین نهادههای دامی بدون وقفه ادامه یابد و واحدهای دامداری با کمبود خوراک مواجه نشوند.
نگهدار با اشاره به شرایط بازار مرغ نیز گفت: همزمان با کاهش قیمت مرغ زنده در واحدهای تولیدی، اجرای خرید حمایتی مرغ مازاد در دستور کار قرار گرفته است تا از زیان مرغداران جلوگیری شده و تعادل بازار حفظ شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: این طرح با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن کشتارگاههای صنعتی استان اجرا میشود و برنامهریزی لازم برای تسریع در کشتار، انجماد و تحویل مرغهای مازاد انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی استان از اولویتهای این سازمان است، خاطرنشان کرد: با اجرای همزمان برنامههای تأمین نهادههای دامی و خرید حمایتی مرغ، تلاش میشود ضمن حفظ پایداری تولید، آرامش بازار و منافع دامداران و مرغداران نیز تأمین شود.
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