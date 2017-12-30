به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه به میزبانی چین تایپه برگزار می شود.

اردوی تیم ملی فوتسال ایران روز بعد از پایان مسابقات لیگ برتر یعنی ۲۱ دی ماه آغاز خواهد شد و ملی پوشان در روزهای ۲۴ و ۲۵ دی در ایران مقابل بلاروس بازی تدارکاتی برگزار می کنند.

تیم ملی سپس یک روز استراحت می کند و از ۲۷ تا ۲۹ دی ماه به اردوی داخلی خود ادامه می دهد. بازی تدارکاتی بعدی تیم ملی فوتسال مقابل اسلوونی و در خاک این کشور است. به این ترتیب، شاگردان سیدمحمد ناظم الشریعه ۲۹ دی ماه راهی اسلوونی می شوند و روزهای دوم و سوم بهمن مقابل این کشور بازی می کنند و سپس به ایران بر می گردند.

اردوی نهایی تیم ملی قبل از شروع جام ملتهای آسیا، از ۵ تا ۱۰ بهمن در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و تیم ملی بعد از پایان این اردو، راهی چین تایپه خواهد شد.

تیم ملی فوتسال ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا با عراق، میانمار و چین همگروه است.