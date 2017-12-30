به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، به موجب این قرارداد امکان دریافت تسهیلات بانکی از کشور روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور با دوره بازپرداخت حداکثر ده ساله با عاملیت بانک پاسارگاد فراهم شده‌است.

بر اساس این قرارداد، پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی که مجوزهای لازم را در کشور اخذ کرده‌اند و اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های اجرایی ذیربط رسیده‌باشد، می‌توانند از طریق بانک‌پاسارگاد، تسهیلات اگزیم بانک روسیه را برای اجرای طرح‌های خود دریافت کنند و همچنین صادرکنندگان روسی نیز می‌توانند با استفاده از این تسهیلات، نسبت به صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مربوط به جمهوری‌اسلامی‌ایران اقدام کنند.

بر اساس این خبر، بانک‌پاسارگاد پیش از این نیز با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی از جمله «اوبربانک» اتریش، «دانسکه بانک» دانمارک، «اگزیم‌بانک» کره‌جنوبی، «سیتیک‌تراست» چین، قراردادهای تأمین مالی در جهت گسترش همکاری‌های فی‌مابین و کمک به ایجاد و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های مختلف عمرانی و تولیدی کشور منعقد کرده‌است.

بانک‌پاسارگاد به ‌عنوان بانکی موفق در صحنه داخلی و بین‌المللی، به سبب کارنامه درخشان خود، همواره مورد توجه بسیاری از بانک‌ها و نهادهای خارجی قرار گرفته و آماده ارائه کلیه خدمات‌ارزی از جمله گشایش انواع اعتبارات‌اسنادی دیداری و مدت‌دار، حوالجات ارزی، خرید و فروش ارز و افتتاح حساب‌های ارزی و همچنین صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی و خدمات مربوط به صادرات کالا و اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی در جهت ارتقاء صادرات کشور به کلیه مشتریان گرامی است.