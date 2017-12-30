به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان ملل، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در پیام سال نوی میلادی خود ضمن هشدار درباره گسترش درگیری‌ها و خطرهای جدید در دنیا، خواستار اتحاد بین المللی برای حل معضلات جهان شد.

متن پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز سال نوی میلادی به شرح زیر است:

«دوستان عزیز در سراسر جهان

سال نو مبارک.

هنگامیکه سال قبل، کارم را آغاز کردم، برای ۲۰۱۷ فراخوانی دادم مبنی بر اینکه سالی برای صلح باشد. متاسفانه جهان به شکل اساسی خلاف آن حرکت کرد.

اینجانب در این روز سال نوی۲۰۱۸، فراخوانی صادر نخواهم کرد ولی هشدار می دهم، هشدارقرمز برای جهان ما. درگیری ها عمیق تر شده و خطرهای جدیدی ظهور کرده‌اند. از هنگام جنگ سرد تا کنون نگرانی‌های جهانی از سلاح‌های هسته‌ای به بیشترین حد خود رسیده است. تغییرات اقلیمی سریعتر از ما حرکت می‌کند. نابرابری‌ها در حال افزایش هستند. ما شاهد نقض وحشتناک حقوق بشر هستیم. ملی گرایی و بیگانه ستیزی در حال افزایش است.

اینجانب در حالیکه که ۲۰۱۸ را آغاز می‌کنیم خواستار اتحاد هستم. به درستی معتقدم می‌توانیم جهان خود را امن تر و ایمن تر کنیم. درگیری‌ها را می‌توانیم حل و فصل، بر تنفر غلبه و از ارزش‌های مشترک دفاع کنیم. اما تنها با هم می‌توانیم این‌ها را به سرانجام برسانیم.

اینجانب از رهبران جهان می‌خواهم برای سال نو تصمیمی قاطع بگیرند. فاصله‌ها را کاهش دهند. بین اختلافات پل بزنند. اعتماد را از راه گرد هم آوردن مردم دور یک هدف احیا کنند. اتحاد مسیر راه است. آینده ما به آن بستگی دارد.

برای شما سال ۲۰۱۸ سرشار از سلامتی و صلح آرزو می‌کنم.»