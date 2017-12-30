دوربین زوج و فرد روی پل همت برای همیشه خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدی، جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به علت اجرا نشدن طرح زوج و فرد در ابتدای بزرگراه کردستان و به دلیل ایجاد ترافیک در این بزرگراه، دوربین ثبت تخلف ورود به محدوده زوج و فرد بر روی پل همت غیر فعال شده است.
وی افزود: رانندگانی که قصد تردد از بزرگراه حکیم به سمت غرب را داشتند به دلیل وجود دوربین ثبت تخلف محدوده زوج و فرد از این مسیر استفاده نمیکردند و بیشتر از بزرگراه همت تردد میکردند که این مسئله باعث قفل شدن بزرگراه کردستان میشد، به همین دلیل برای رفع این مشکل دوربین ثبت تخلف بر روی پل همت به سمت جنوب برای همیشه خاموش شد و شهروندان میتوانند از بزرگراه حکیم برای تردد استفاده کنند.
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