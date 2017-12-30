بررسی راهکارهای تشویق و تنبیه در «نگی که نگفتی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی احمدی تهیه کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی «نگی که نگفتی» که شنبه تا سه شنبه روی آنتن شبکه دو می رود، گفت: در هفته پیش رو قرار است تاثیر تشویق و تنبیه به موقع را از زوایای مختلف بررسی و به جایگاه تشویق در شکل گیری آینده افراد در سنین مختلف بپردازیم.

وی ادامه داد: اصولا تشویق و ایجاد انگیزه فرصتی است تا انسان ها با حس دیده شدن توان دوچندان در رسیدن به هدف بیابند.

تهیه کننده برنامه «عصر طلایی» در پایان عنوان کرد: قرار است این هفته به مخاطبان مان یادآوری کنیم که گاهی یک تشویق جزیی از سوی پدر و مادر می تواند آینده فرزندان را دگرگون سازد و البته درباره نحوه تنبیه و تشویق موثر در افراد مختلف نیز گپ می زنیم.

برنامه «نگی که نگفتی» با اجرای ژیلا صادقی هر هفته شنبه تا سه شنبه حوالی ساعت ٢١ روی آنتن شبکه دو می رود.