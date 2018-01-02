علیرضا جلالی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «ماهورا» به کارگردانی حمیدرضا زرگرنژاد که به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر راه یافته است، گفت: پیش از این کارهای تیتراژ و جلوه های ویژه کامپیوتری فیلم انجام شده بود اما از آنچه انجام شده بود راضی نبودم در نتیجه مجددا روی این قسمت ها کار می شود.

وی همچنین عنوان کرد: فکر می کنم این اثر تا یک هفته و یا نهایت تا ۱۰ روز دیگر آماده نمایش در جشنواره ملی فیلم فجر شود.

بازیگرانی چون کامران تفتی، بهاره کیان افشار، داریوش ارجمند، سعید آقاخانی، میترا حجار، علی اوسیوند، یوسف مرادیان و مالک سراج در این فیلم نقش آفرینی می‌کنند.

در خلاصه داستان «ماهورا» آمده است: «در روستایی مرزی زیباترین دختر به عنوان عروس هور انتخاب می شود تا یک روز در هفته خود را به آب بسپارد و هور بارور شده و قهرش نگیرد، امین معروف به سمور قاچاقچی ایرانی، عروس هور به نام ماهور را می دزدد.»

از دیگر عوامل این فیلم سینمایی می توان از مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری، ماکان رضایی پور دستیار اول کارگردان، کاوه ایمانی تدوین، شهرام خلج طراح چهره پردازی، محمد عفراوی مدیر تولید و برنامه ریزی، بهزاد آدینه طراح صحنه و مرضیه آذری به عنوان منشی صحنه نام برد.