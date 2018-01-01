به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که هم اکنون بیشترین سهم شبکه های اجتماعی را در میان کاربران ایرانی به خود اختصاص داده اند از دسترس خارج شده اند و اگرچه وزیر ارتباطات اعلام کرده که قطع دائمی این شبکه های خارجی مطرح نیست، اما اختلال فعلی در دسترسی به این شبکه ها سبب شده تا کاربران ایرانی فکر گزینه جایگزین باشند.

استقبال کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی فضای مجازی طی سالهای اخیر با افزایش چشمگیری روبه رو بوده و با توجه به روند رو به رشد ضریب نفوذ دیجیتالی شدن، پیش بینی مرکز مطالعات استراتژیک غرب حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۰ کشور ما در میان ۶ کشور اول دنیا از نظر تکنولوژی دیجیتالی و زندگی دیجیتالی قرار گیرد و نقش شبکه های اجتماعی در تغییرات سبک زندگی و دیجیتالی شدن، کاملا مشهود خواهد بود.

این موضوع البته تنها مختص به کاربران ایرانی نیست و امروزه میلیاردها نفر از مردم دنیا با اتصال به شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند به نحوی که گفته می شود روزانه ۵ برابر جمعیت انسانهای روی زمین، پیام الکترونیکی در فضای شبکه های اجتماعی مبادله می شود. به همین دلیل شاید بتوان پرطرفدارترین کاربرد فضای مجازی را به شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان نسبت داد.

مهاجرت کاربران ایرانی از تلگرام و اینستاگرام

به دلیل نبود شبکه های بومی کارآمد در داخل کشور، تاکنون کاربران ایرانی از شبکه های خارجی برای رفع نیاز خود استفاده می کردند اما با وجود مشکل به وجود آمده در روزهای اخیر برای دسترسی به شبکه هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، کاربران ایرانی درصدد جایگزین کردن نمونه بومی این شبکه‌های اجتماعی هستند.

بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون بالغ بر چند ده شبکه اجتماعی مشابه تلگرام و اینستاگرام در کشور وجود دارد که در صورت کارآمدی می تواند جایگزین مناسبی برای شبکه‌های خارجی باشد.

شبکه اجتماعی ویسپی، سروش، بیسفون پلاس، بله، پروفایل، آی گپ و کافه سخن از جمله شبکه‌های موبایلی ویژه چت و گفتگو هستند.

از جمله کارکردهای این شبکه های اجتماعی ایجاد کانال و گروه برای کسب و کارها، تبادل پیام گروهی، امکان تماس و اشتراک گذاری فایل ها است.

این اپلیکیشن های موبایلی، قابلیت نصب در هر نوع گوشی موبایل و با هرنوع سیستم عاملی را دارند و کاربران می توانند با نصب آنها از بازارهای اپلیکیشن، پیام ها و فایل های صوتی و تصویری خود را به صورت رایگان ارسال کنند.

درهمین حال درکنار این شبکه ها شاهد حضور شبکه های اجتماعی همچون لنزور به جای اینستاگرام و شبکه های اجتماعی تبیان و کلوب نیز هستیم که اشتراک گذاری ویدئو و تصاویر و متن را برای کاربران فراهم می کند.

در نگاه نخست در این شبکه ها، اصول طراحی و توسعه یک اپلیکیشن خوب با توجه به بکارگیری رنگ های زنده، چیدمان منظم اجزای صفحه، آیکن ها و فونت مناسب رعایت شده و گفته می شود که در سطح استانداردهای جهانی ساخته شده اند اما در صورتی که بتوانند با توجه به حجم درخواست کاربران ایرانی، از لحاظ کیفیت و سرعت با شبکه های اجتماعی خارجی برابری کنند کاربران از مهاجرتشان پشیمان نخواهند شد.

شبکه های اجتماعی داخلی را کارآمد کنیم

شکی نیست که برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور از سوی کاربران ایرانی مطالبات بسیاری وجود دارد و در صورت وجود شبکه های اجتماعی قدرتمند داخلی، می توان کاربران ایرانی را به سمت استفاده از این شبکه های بومی ترغیب کرد.

میزان حجم اشتراک گذاری فایل ها و گفتگوها، جابه‌جایی سریع بین صفحات و استفاده راحت از امکانات موجود اپلیکیشن های موبایلی و نیز بروزرسانی نرم افزار در کنار طراحی کاربرپسند و حفظ حریم خصوصی کاربران، از جمله ویژگیهایی است که می توان یک شبکه کارآمد را با آن سنجید.

براین اساس برای تامین نیاز کاربران ایرانی طراحان شبکه های بومی داخلی باید به ارتقای زیرساخت دسترسی به این شبکه ها، شکل ظاهری و تنوع سرویس، نوآوری و ابداع در ارائه سرویس های جدید و خلاقیت و نیز پایداری و جلوگیری از قطع و وصل شدن آن توجه ویژه نشان دهند.

تاکنون رقابت نابرابری میان شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی برقرار بود که با حمایت دولت از شبکه های اجتماعی داخلی و ارائه پهنای باند رایگان اینترنت و حمایت برای حل مشکلات مالی و حقوقی می توان به توسعه این بخش امیدوار بود. در تمامی کشورها نیز شبکه های اجتماعی داخلی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار می گیرند و پهنای باند رایگان دارند.