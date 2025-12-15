بارندگی در شهرستان بندرخمیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان، بارش باران از دقایقی پیش در شهرستان خمیر شروع شده است.

اولین گزارش‌ها حاکی از این است که فعالیت سامانه بارشی در شهر رویدر شروع شده است.

همزمان رعد و برق در شهر بندرعباس نیز از دقایقی پیش شروع شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی هرمزگان، این سامانه بارشی تا ساعات آینده در مناطق مختلف استان فعال خواهد بود و احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب‌ها در مناطق مستعد وجود دارد.

از شهروندان و به‌ویژه رانندگان خواسته می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و اخبار و هشدارهای تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.