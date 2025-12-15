  1. استانها
ارغوانی: برف و باران در راه کاشان است

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: برف و باران در راه این منطقه است.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ورود یک سامانه سرد بارشی از اواخر روز سه شنبه ۲۵ آذر روی بیشتر مناطق شهرستان کاشان و آران‌وبیدگل انتظار بارش برف و باران را داریم.

وی ابراز کرد: با توجه به ورود این سامانه در مناطق بالادست خط اتوبان به سمت مناطق کوهستانی برف و در مناطق پایین دست به صورت باران و بعضاً مخلوطی از برف و باران پیش بینی شده است.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: این وضعیت بارندگی تا اواخر روز جمعه ادامه داشته و پدیده‌هایی مانند مه، تندباد، رعد و برق، در مناطق مستعد تگرگ نیز همراه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه مخاطراتی می‌تواند داشته باشد که سازمان هواشناسی برای آن هشدار نارنجی صادر کرده تا مسئولین و عموم مردم نسبت کاهش خسارتهای احتمالی آمادگی داشته باشند.

ارغوانی گفت: از جمله مخاطرات ورود این سامانه می‌توان به جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، صاعقه، کاهش دید موقت، اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، احتمال آسیب به سازه‌های موقت مانند گلخانه‌ها و بنرها، و خطر آسیب به دام‌ها در مناطق مرتفع اشاره کرد.

    • محمد IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      هزار بار گفتند برف و باران قراره بیاد. اما هیچ خبری نبوده و نیست. فقط جهت کم کردن بار روانی نیومدن بارش میگن. بعداً هم قرار نیست بگن چرا حرفت درست در نیومد.
      • فاطمه IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        0 0
        کاملا موافقم با نظرتون
    • حقیقت گوی دو عالم IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 0
      پاسخ
      سلام 👋🏻 برف؟باران؟ان‌شاالله داخل خود کاشان هم رخ بده چندین سال هست داخل حیاط هیچ خونه ای توی کوچه پس کوچه های کاشان برف نبوده برف بازی نبوده آدم برفی نبوده و برف فرش سپیدی است که قدم های آدمی طرح و تار و پود آن را رقم می. زند و جامه(لباس)می شود برای درختان بی جامه و چه سخت است سرد باشد و لباسی نداشته باشی و برف لباسی است از جنس سرمایی گرما بخش همچون لباسی برتن بی‌لباس الهی زمستونمون‌ پربرف دلمون چه با برف چه بی برف سفید و ایام یه کام‌مون و همه‌مون با جامه ؛) تشکر از تمام زحمات خبرگزاری مهر⚘

