ارغوانی: برف و باران در راه کاشان است

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ورود یک سامانه سرد بارشی از اواخر روز سه شنبه ۲۵ آذر روی بیشتر مناطق شهرستان کاشان و آرانوبیدگل انتظار بارش برف و باران را داریم.
وی ابراز کرد: با توجه به ورود این سامانه در مناطق بالادست خط اتوبان به سمت مناطق کوهستانی برف و در مناطق پایین دست به صورت باران و بعضاً مخلوطی از برف و باران پیش بینی شده است.
رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: این وضعیت بارندگی تا اواخر روز جمعه ادامه داشته و پدیدههایی مانند مه، تندباد، رعد و برق، در مناطق مستعد تگرگ نیز همراه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه مخاطراتی میتواند داشته باشد که سازمان هواشناسی برای آن هشدار نارنجی صادر کرده تا مسئولین و عموم مردم نسبت کاهش خسارتهای احتمالی آمادگی داشته باشند.
ارغوانی گفت: از جمله مخاطرات ورود این سامانه میتوان به جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، صاعقه، کاهش دید موقت، اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی، احتمال آسیب به سازههای موقت مانند گلخانهها و بنرها، و خطر آسیب به دامها در مناطق مرتفع اشاره کرد.
