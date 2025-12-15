کیانوش نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی از امروز بارش‌هایی در این استان اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها اکثر بارش‌ها برای شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا، بروجن و شهرکرد خواهد بود و با توجه به حجم بالای بارش‌ها آمادگی لازم برای مقابله با بحران‌های احتمالی ایجاد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری افزود: راهداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و… در حال آماده‌باشد کامل قرار دارند و فرمانداری‌ها ستاد بحران شهرستانی را تشکیل دادند.

نادری ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با بخش خصوصی صورت گرفته تا در صورت نیاز و با صدور فراخوان به کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان بیایند.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص اعلام تعطیلی مدارس در شرایط بارش در یک کارگروه متشکل از هواشناسی، آموزش و پرورش، مدیریت بحران و… و با پیشنهاد آموزش و پرورش و اعلام هواشناسی انجام می‌شود.