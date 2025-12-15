  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

بارش برف در کوه مروارید آباده فارس

آباده- نمایی از بارش برف در منطقه کوه مروارید شهرستان آباده را در این ویدئو مشاهده کنید.

    • مهدی IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      کوه ؟؟کو؟؟ انشالله سال پر برکتی باشه.
    • فرهام IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      از بس که باران و برف ندیدیم،از که کاه،میسازیم
    • مریم CA ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چرا نمیذارین تماشا کنیم
    • مریم CA ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چرا جلوشو میگیرین نمیذارین باز شه

