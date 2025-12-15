  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

مدارس و دانشگاه‌های ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر غیرحضوری شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت:  کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌های ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر در روز سه‌شنبه غیرحضوری برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی و تشدید بارندگی و نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی و در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامتی شهروندان بخصوص دانش آموزان و دانشجویان، کلاس‌های درس همه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

    نظرات

    • امیر علی بهادری IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      27 0
      پاسخ
      مدارس تمام شهر ها باید غیر حضوری شه
    • علی موسوی IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      32 2
      پاسخ
      مدارس کل استان بوشهر باید تعطیل شود 😡😤
      • کسی که سردش هست IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        14 1
        خیلی سرده چرا بقیه جاها تعطیل نیست خودتون پیام میدید میگین نرین بیرون اما اگه مدرسه باشه مشکلی نداره
    • علی موسوی IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      23 3
      پاسخ
      مدارس کل استان بوشهر باید تعطیل شود 😡😤
    • سارینا خیاطی فرد IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      13 2
      پاسخ
      همه ی استان بوشهر باید تعطیل باشه😡😡
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      بارون نامعلومه شاید برازجون تندتر بزنه همه تعطیل کنید بهتره
    • آیدا جوهری IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      7 0
      پاسخ
      تمام مدرسه‌های استان بوشهر باید تعطیل باشند😡😡
    • IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      3 0
      پاسخ
      مگه بچه های ما ادم نیستن فقط دیریه کنگانیها عسلو آدمن
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 0
      پاسخ
      مدارس تمام شهر هارا تعطیل کنید مگه شهر های اطراف آدم نیستن
    • بی نام IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دروغه ما امروز سه شنبه رفتیم مدرسه

