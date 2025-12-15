به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی و تشدید بارندگی و نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی و در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامتی شهروندان بخصوص دانش آموزان و دانشجویان، کلاسهای درس همه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای دیر، کنگان، جم و عسلویه در روز سهشنبه ۲۵ آذر به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
