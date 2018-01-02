سرلشکر موسوی از یکان های منطقه عملیاتی جنوب کشور بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در این بازدید دو روزه، ضمن بررسی وضعیت آمادگی ها و توانمندی های یکان ها، نحوه آموزش های تخصصی، طرح های دفاعی، قابلیت های نوین رزمی و عملکرد نیروها در شرایط تهدید و دشمنان را مورد ارزیابی قرار داد.

سرلشکر موسوی همچنین در بازدید از تیپ ۲۹۲ نیروی زمینی ارتش در دزفول ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ضمن دیدار و گفتگو با فرماندهان و کارکنان غیور این تیپ پیاده مکانیزه، از آخرین ابداعات و نوآوری های رزمی تیپ مذکور در بخش های بهینه سازی تانک و نفربر، ادوات مخابراتی و ارتباطی، فناوری های الکترونیکی و ادوات لجستیکی بازدید به عمل آورد.