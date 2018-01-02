  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

توسط حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت؛

دستگیری ۷ شکارچی متخلف در آذربایجان شرقی

دستگیری ۷ شکارچی متخلف در آذربایجان شرقی

تبریز - یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هفت شکارچی متخلف را با همکاری ماموران نیروی انتظامی در شهرستان های سراب و خداآفرین دستگیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب سه شنبه در همین خصوص به خبرنگاران گفت: در گشت و کنترل های جداگانه ی شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی سراب چهار شکارچی غیرمجاز خرگوش دستگیر شدند.

حیدرعلی امیرزاده در ادامه افزود: این شکارچیان غیرمجاز در روستاهای بخش مرکزی در حین شکار دستگیر شدند چرا که بر خلاف مقررات شکار در روز غیرمجاز و بدون پروانه ی شکار اقدام به شکار چهار سر خرگوش کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب با اشاره به افزود: کشف سه قبضه اسلحه شکاری از این شکارچیان، از اهالی شهرستان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در خداآفرین

رئیس حفاظت محیط زیست خداآفرین نیز از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در حین عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد و افزود: این شکارچیان اقدام به آزار و اذیت یک قلاده روباه به واسطه تعقیب با سگ گله و شکار و تلف کردن این حیوان کرده بودند.

حمید غفاری در ادامه افزود:این شکارچیان غیرمجاز با نظر مقام قضایی و بدون قبول ضمانت روانه زندان شدند و طبق اعلام نظر مقام قضایی، رای نهایی در خصوص پرداخت جریمه نقدی و ضرر و زیان مربوط به آن و سایر مجازات ها بعد از رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4189051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها