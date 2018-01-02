دستگیری ۷ شکارچی متخلف در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب سه شنبه در همین خصوص به خبرنگاران گفت: در گشت و کنترل های جداگانه ی شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی سراب چهار شکارچی غیرمجاز خرگوش دستگیر شدند.

حیدرعلی امیرزاده در ادامه افزود: این شکارچیان غیرمجاز در روستاهای بخش مرکزی در حین شکار دستگیر شدند چرا که بر خلاف مقررات شکار در روز غیرمجاز و بدون پروانه ی شکار اقدام به شکار چهار سر خرگوش کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سراب با اشاره به افزود: کشف سه قبضه اسلحه شکاری از این شکارچیان، از اهالی شهرستان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

دستگیری ۳ شکارچی غیرمجاز در خداآفرین

رئیس حفاظت محیط زیست خداآفرین نیز از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در حین عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد و افزود: این شکارچیان اقدام به آزار و اذیت یک قلاده روباه به واسطه تعقیب با سگ گله و شکار و تلف کردن این حیوان کرده بودند.

حمید غفاری در ادامه افزود:این شکارچیان غیرمجاز با نظر مقام قضایی و بدون قبول ضمانت روانه زندان شدند و طبق اعلام نظر مقام قضایی، رای نهایی در خصوص پرداخت جریمه نقدی و ضرر و زیان مربوط به آن و سایر مجازات ها بعد از رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد.