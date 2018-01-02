برگزاری دوره ارشد MBA ماستریخت هلند در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی انجمن کسب و کار ایران، هادی سیّاری در نشست کارآفرینان، با بیان اینکه بایستی برای کسب و کارهای ایرانی راهبران و مدیرانی را پرورش داد که توانایی رهبری و مدیریت تغییرات را داشته باشند از برگزاری دومین دوره معتبر بین المللی کارشناسی ارشد MBA ماستریخت هلند در ایران خبر داد.

وی افزود: مدرسه عالی کسب و کار ماستریخت که یکی از معتبرترین و با سابقه ترین مراکز مدیریت در کلاس جهانی است، توسط بزرگترین مراکز جهانی اعتبار سنجی نظیر ACBSP , AMBA IACBE ATHEA, و …. اعتبار بخشی شده است و هم اکنون دوره بین المللی کارشناسی ارشد MBA ماستریخت برای دومین بار در ایران و به همت اندیشه ماهان ( سازمان فنی و حرفه ای کشور) با نظارت علمی موسسه آموزش عالی آزاد ماهان برگزار می‌شود.

سیاری ادامه داد: مخاطبیان این دوره معتبر بین المللی ، مدیران عالی ؛ کارآفرینان و پیشتازان کسب و کار می باشند که ضمن تمایل به ادامه تحصیل در یک بستر بین المللی، در نظر دارند مهارتهای مدیریتی ورهبری خود را مطابق با استانداردهای بین المللی ارتقاء دهند. در این دوره مدیران دارای رزومه حرفه ای با آخرین متدها و الگوهای مدیریتی آشنا شده و با مطالعه بر روی کسب و کارها و سازمان های بین المللی، برای هدایت و راهبردی کسب و کار یا سازمان خود مجهز به نگرش جهانی می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: متدولوژی این دوره بر اساس به روز ترین استانداردهای جهانی و با استراتژی حل مسائل شخصی داوطلبان دوره با نگاهی کاربردی مهارتی و مهارت محور طراحی شده است.

همچنین در این نشست ؛ محسن مهذب مدیر روابط بین الملل اندیشه ماهان با اعلام آغاز ثبت نام دومین دوره کارشناسی ارشد MBA هلند در ایران اظهار داشت که از مزایای این دوره ویژه بین‌المللی می‌توان به اعطای پذیرش رسمی آن مرکز و دریافت ریزنمرات و مدرک کارشناسی ارشد ماستریخت و امکان حضور در ماستریخت هلند و گستره وسیعی از همکاران بین المللی رسمی ماستریخت در دنیای بین الملل اشاره کرد. وجه تمایز ویژه این دوره ،حضور مدیران عالی در این دوره بین المللی است که امکان گسترش روابط کسب و کار برای متقاضیان و شکل گیری یک شبکه ارتباطی کسب و کار میان آنان است.

وی ادامه داد دوره بین المللی MBA هلند نیاز به مدرک زبان ندارد اما لزوم تسلط به زبان انگلیسی جزو نیازهای اصلی حضور در دوره است.همچنین از مزایای این دوره بین المللی در ایران عدم صرف هزینه های سرسام آور اقامت و زندگی در اروپا است. مهمترین موضوعی که باید به آن اشاره کرد حضور اساتید برجسته و برند بین المللی در این دوره است.

مهذب گفت : شروع دوره February2018 (بهمن ۱۳۹۶) است که به دلیل استقبال بی نظیر از این دوره و ظرفیت محدود اولویت با متقاضیانی است که زودتر به مصاحبه با ماستریخت معرفی شوند.

تیم مشاوره تخصصی دپارتمان بین‌المللی به تمام سوالات مخاطبین پاسخگو است.

مدیران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با روابط عمومی اندیشه ماهان به شماره ۸۸۴۰۱۳۱۳ تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی msm.mahanbs.com مراجعه کنند.