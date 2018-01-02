جزئیات خدمات ویژه کمیته امداد به خانواده زندانیان نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد و اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و اقدمت تأمینی و تربیتی کشور باهدف هماهنگی و همکاری در ارائه خدمات بهتر به خانواده زندانیان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
سید پرویز فتاح در این مراسم با بیان اینکه بهتر است برای برخی از جرائم حکم حبس و زندانی صادر نشود گفت: قاضی باید توجه کند که فرد زندانی دارای خانواده است و نبود سرپرست علاوه بر ایجاد مشکل برای معیشت خانوار، موجب افزایش آسیبهای اجتماعی میشود بنابراین قاضی علاوه بر اجرای عدالت باید دست رحمت هم داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد متقاضیان ورود به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش خواهد یافت افزود: بخش زیادی از زندانیان به دلیل بیکاری دچار بزه شدهاند بنابراین اگر اقدام مؤثر در زمینه اشتغالزایی انجام شود قطعاً شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.
فتاح با اشاره به اینکه هماکنون خانواده ۳۴ هزار زندانی تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند گفت: این نهاد برای اینکه به خانوارهای دارای سرپرست زندانی کمک کند علاوه بر اینکه به اعضای خانواده تسهیلات اشتغال میدهد، پس از آزادی سرپرست، زمینه اشتغال پایدار آنها را هم فراهم کرده است.
وی بابیان اینکه هزینه نگهداری هر زندانی ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان است گفت: این در حالی است که میانگین کمکهزینه پرداختی به یک خانوار تحت حمایت کمیته امداد کمتر از این رقم است.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه این نهاد آمادگی دارد خدمات به خانواده زندانیان را افزایش دهد، توانمندسازی، کسب مقبولیت اجتماعی و رفع نیازهای معیشتی، جلوگیری از موازی کاری، نظاممند کردن شناسایی زندانیان نیازمند و خانوادههای آنها، اولویتبندی مشکلات این افراد و تلاش برای پیشگیری و بروز مجدد آسیب به خانوادهها را ازجمله اهداف این تفاهمنامه برشمرد.
فتاح با اشاره به اینکه طبق این تفاهمنامه تشخیص نیازمندی خانواده زندانیان توسط نیروی مددکار سازمان زندانها یا انجمن حمایت از زندانیان انجام میشود گفت: سازمان زندانها مکلف شده است مددجویان یا فرزندان آنها را در زندان شناسایی و به کمیته امداد معرفی کند.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این تفاهمنامه سازمان زندانها آزادی سرپرست خانوار تحت حمایت را به کمیته امداد اعلام میکند تا تکلیف خانواده برای خروج یا ماندن در چرخه حمایتی این نهاد مشخص شود.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه پذیرش خانواده زندانیان بر مبنای ضوابط و مقررات این نهاد انجام میشود اعلام کرد: حمایتهای کمیته امداد بر اساس سهمیه تعیینشده به ۳۴ هزار خانوار قابلارائه است البته زندانیان رأی باز میتوانند از خدمات موردی این نهاد استفاده کنند.
وی بابیان اینکه خانواده زندانیانی که فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند تا زمان زندانی بودن سرپرست از بیمههای اجتماعی و درمانی این نهاد استفاده میکنند گفت: همچنین این نهاد زمینه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای برای کاریابی و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغال اعضای مستعد خانواده تحت حمایت را فراهم میکند.
فتاح با اشاره به اینکه طبق این تفاهمنامه به خانواده زندانیان تحت حمایت خدمات مشاوره در زمینه مسائل روانی، اجتماعی و حقوقی و معاضدت قضایی ارائه میشود افزود: همچنین به خانوادههایی که دارای بیمار صعبالعلاج باشند بر اساس مقررات این نهاد کمک بلاعوض داده میشود.
وی یکی از تعهدات کمیته امداد و سازمان زندانها را همکاری همهجانبه برای پیشگیری از طلاق میان خانواده زندانیان دانست و گفت: هر دو نهاد تلاش میکنند با پیگیری از دو قوه قضائیه و مقننه امکان انتقال زندانی به محل سکونت خانواده را فراهم کنند تا از مهاجرت خانواده جلوگیری شود.
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