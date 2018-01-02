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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

معاون تبلیغات اسلامی بوشهر:

۶۳ گفتمان دینی مدارس در استان بوشهر برگزار شد

۶۳ گفتمان دینی مدارس در استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: ۶۳ گفتمان دینی مدارس در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری ۶۳ گفتمان دینی مدارس در استان بوشهر در ۹ ماهه سال ۹۶ خبر داد و اظهار داشت: برگزاری این برنامه‌ها نقش مهمی در انتقال فرهنگ دینی دارد.

وی ضمن تقدیر از اداره کل آموزش و پرورش استان در همراهی و همکاری و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و ادارت تبلیغات اسلامی شهرستان های استان در برگزاری مطلوب گفتمان‌های دینی در مدارس بیان کرد: این طرح از طرح های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است.

حجت‌الاسلام محمودی‌نیا با اشاره به اهمیت پاسخگویی به شبهات نسل جوان اضافه کرد: اجرای گفتمان‌های دینی در مدارس نقش بسزایی در رفع شبهات مختلف نسل جوان و دانش آموزان دارد.

وی تصریح کرد: این گفتمان‌ها در نقاط مختلف استان و با موضوعات دینی در حوزه‌هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی، دین و زندگی، آسیب های اجتماعی، سواد رسانه ای برگزار شد.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در راستای تحقق شاخص گفتمان دینی تا پایان سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در مدارس استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4189511

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