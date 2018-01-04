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۱۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۸

«گئون های» به اتهام رشوه از سازمان جاسوسی این کشور مجازات می‌شود

«گئون های» به اتهام رشوه از سازمان جاسوسی این کشور مجازات می‌شود

رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی به اتهام قبول میلیون‌ ها دلار رشوه از سازمان جاسوسی این کشور مجازات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اِستریت تایمز امروز چهارشنبه اعلام کرد که «پارک گئون های» رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی به دلیل قبول میلیون‌ ها دلار رشوه از سازمان جاسوسی این کشور مجازات خواهد شد.

بر این اساس، رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی از آغاز ریاست جمهوری خود یعنی از اوایل سال ۲۰۱۳ میلادی تا برکناری یعنی اواسط سال ۲۰۱۶، ماهانه مبلغ ۶۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار از سرویس اطلاعات ملی این کشور (NIS) رشوه دریافت می‌کرده است.

برخی گزارش ها حاکیست وی مبالغ مذکور را صرف هزینه‌های شخصی خود می کرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی پس از ماه‌ ها اعتراض مردمی به دلیل سوء استفاده از قدرت و فساد مالی از سوی پارلمان استیضاح و از سال گذشته تا کنون در زندان به سر می‌برد.

کد مطلب 4190861

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