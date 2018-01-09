آرش برومند صدابردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» به کارگردانی پوریا آذربایجانی که به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر راه یافته است، گفت: «جشن دلتنگی» یک فیلم کلاسیک درباره اقتضائات زندگی امروزی است که ما با آنها دست به گریبان هستیم برای مثال در این فیلم به اینستاگرام و تلگرام و صفحات مجازی پرداخته شده است.

این صدابردار افزود: این اثر به لحاظ فیلمبرداری هم یک فیلم کلاسیک تقریبا خلوت بود که بنا به شرایط قصه ما یک جاهایی چهار، پنج پرسوناژ و یک جاهایی تنها یک پرسوناژ داشتیم.

وی با اشاره به اینکه «جشن دلتنگی» فیلمی بود که به لحاظ صدابرداری باید یک روش خاص تکرار می‌شد، بیان کرد: ما با یک شیوه جلو می رفتیم زیرا فضاهایی که داشتیم به هم نزدیک بود درواقع به غیر از یک بخش خاص که مربوط به چند جوان می شد، بقیه فضاها باید آرام می بود ولی متاسفانه مثل همه فیلم های دیگر ما مشکلات آمبیانسی و لوکیشنی داشتیم از همین رو مجبور بودیم به دلیل شرایط لوکیشنی سکانس‌هایی که دیالوگ های عاشقانه و لطیف داشت در شلوغ ترین لوکیشن ها بگیریم که همین موضوع کار ما را سخت می کرد.

این صدابردار بیان کرد: من پوریا آذربایجانی را از سال ها پیش که دستیار کارگردان بود می شناختم و می دانم که کار خود را بلد است به همین دلیل با آرامش خاصی پروژه را دنبال می کرد از سوی دیگر علی قایم مقامی به عنوان تهیه کننده شرایطی را فراهم کرد که خیال ما راحت بود و این ۲ اعتماد به نفس عوامل را بالا می بردند. به هر حال حضور تهیه کننده و کارگردان و فیلمبردار خوبی مثل علیرضا زرین دست از نکات مثبت برای هر فیلمی محسوب می شود.

برومند در پایان با اشاره به حضور این فیلم در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر اظهار کرد: جشنواره از نظر من نمایشگاه یک سال سینما برای تمام اهالی سینما محسوب می شود که هم خوب و هم بد است. از این جهت خوب است که افراد انگیزه پیدا می کنند که نتیجه تلاش های خود را ببیند اما از این جهت بد است که سلیقه داوران دخیل می شود و ممکن است به برخی از افراد بربخورد.