اعلام زمان و مکان مراسم تشییع جمشید الوندی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد جمشید الوندی فیلمبردار پیشکسوت سینما فردا یکشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۹:۳۰ در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار می شود.

به همین مناسبت انجمن صنفی فیلمبرداران سینما پیام تسلیتی را به شرح زیر صادر کرد:

«هوالباقی

با کمال تاسف درگذشت فیلمبردار پیشکسوت سینمای کشور، آقای جمشید الوندی را به اطلاع رسانده، ضمن عرض تسلیت به بازماندگان، برای خانواده محترم آن مرحوم آرزوی صبر داریم.

هیات مدیره انجمن صنفی فیلمبرداران سینما»

خانواده ارنست (۱۳۸۸)، تیغ‌زن (۱۳۸۷)، زن بدلی (۱۳۸۵)، این ترانه عاشقانه نیست (۱۳۸۴)، نگاه (۱۳۸۳)، باج خور (۱۳۸۲)، شب‌های روشن (۱۳۸۱)، بهشت از آن تو (۱۳۷۹)، جان‌سخت (۱۳۷۶)، بالاتر از خطر (۱۳۷۵)، عروسی مهتاب (۱۳۷۵) و... از جمله آثاری است که وی فیلمبرداری کرده است.