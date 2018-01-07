به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده یاد جمشید الوندی از فیلمبرداران باسابقه سینما صبح امروز ۱۷ دی ماه در ساختمان شماره ۲ خانه سینما با حضور سینماگران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم تورج منصوری رییس انجمن فیلمبرداران سینما ضمن عرض تسلیت گفت: دردناک است که بگویند درباره جسد بی جان همکارت صحبت کن. جمشید برای ما خیلی چیزها باقی گذاشته است به طوری که هروقت به اسم او فکر می کنم یک چهره صمیمی مهربان جلوی چشمانم با دستان گرم و پر مهر می آید. او ۷۲ سال زندگی کرد و زود از بین ما رفت، در سینمای دنیا ۷۲ سالگی سنی است که تجارب منتقل می شود اما سینمای ما بی مهر است.

وی ادامه داد: اگر به جمشید فرصت داده می شد که خود را با شرایط روز هماهنگ کند و به همکاری دعوت می شد انگیزه‌ های بیشتری پیدا می کرد. او یک مدت کشور را ترک کرد اما دوباره بازگشت.

منصوری عنوان کرد: یادم است یک سال پیش که او را دیدم گلایه می کرد چرا برای او بزرگداشت گرفته نمی شود اما از چند ماه پیش انجمن ما به فکر گرفتن بزرگداشت برای او بود ولی هیهات که ما همیشه دیر عمل می کنیم و خیلی متأسفم که امروز در مقابل جسد او باید این حرف را بزنم.

در ادامه سعید راد پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: آقای منصوری درست می گوید ما همیشه دیر یادمان می آید که چه بزرگانی در کشور به ویژه در صنعت سینما داریم. اینجا و در کنار جمشید من خجالت می کشم گله کنم.

وی افزود: من هشت سال پیش او را در کانادا دیدم و هشت فیلم با او کار کردم که به من خیلی چیزها یاد داد. او آدم صبور و همیشه مواظب من بود.

راد عنوان کرد: ما همیشه دیر به هم می رسیم. هیچوقت فکر نمی کردم اینجا و برای پیکر او حرف بزنم بنابراین از دست اندرکاران سینما می خواهم که با هم مهربان باشیم.

سپس سیروس الوند کارگردان سینما به صحنه آمد و اظهار کرد: من بارها به مردم توضیح دادم که من الوند هستم نه الوندی و از همین موضوع همیشه متوجه شدم که جمشید از من معروف تر است.

وی ادامه داد: چنین افرادی بسیار خودساخته هستند زیرا از جاهای پایین برای کار کردن شروع کردند و به چنین جایگاهی رسیدند اما در عین حال جمشید بسیار بی ادعا بود.

این کارگردان عنوان کرد: افرادی مثل علیرضا زرین دست، تورج منصوری و... بسیار افراد ارزشمندی هستند. یادمان باشد که دانشگاه ها هنرمند تربیت نمی کند باید کار کرد تا هنرمند شد. هنرمند شدن قلب بزرگ و ذهن پویا می خواهد.

الوند بیان کرد: من با جمشید خیلی رفیق بودم اما باید بگویم در این شرایط شاید او با سعادت بود که رفت چون این روزها زندگی با خفت و خاری در این مملکت سپری می شود.

کامران قدکچیان کارگردان سینما هم در ادامه اظهار کرد: قافله عمر واقعا بد می گذرد. تا جوان هستیم می دویم و خاطرات به جا می گذاریم اما به محض اینکه سنی از ما می گذرد و می خواهیم از زندگی بهره مند شویم این چنین می شویم.

وی افزود: من جمشید الوندی را در خاطراتم زنده نگه می دارم. من با عکس و فیلم ها و سفرهایی که با هم داشتیم او را در قلبم زنده نگه می دارم. او بسیار صبور، آرام و کاربلد بود.

این کارگردان گفت: جمشید بسیار محبوب و محترم بود. به سنت همیشگی به خانواده او تسلیت می گویم اما دوست نداشتم این حرف را بزنم چون او همیشه برای من زنده است.

در ادامه رضا سخایی از انجمن فیلمبرداران سینما پیامی از سوی علیرضا داوودنژاد که در حال حاضر در خارج از کشور است، قرائت کرد.

سپس نازنین الوندی فرزند جمشید الوندی به صحنه آمد و بیان کرد: چند سالی بود پدرم پیش من آمده بود و ایران نبود اما همیشه دوست داشت ایران باشد. پدرم ۲ سالی بود که دچار بیماری سرطان شده بود و حتی خودش از بیماری اش خبر نداشت به طوری که پزشکان سال گذشته او را جواب کردند بنابراین تصمیم گرفتم او را به ایران بفرستم. آرزوی او این بود که در ایران باشد و به آرزویش رسید فقط حیف بود چون او خیلی زود رفت.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در پایان ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبر برای خانواده او عنوان کرد: دختر گرامی آقای الوندی نکته ای گفت که برای من غریب و آشنا بود. این چه رازی است که ما می خواهیم مرگمان را در خاکی که به دنیا آمده ایم سپری کنیم. مگر مرگ چیزی جز ترک جهان نیست؟

وی افزود: آنچه که من به شدت برای آن ارزش قایلم پیوند ناگسستنی همه اجزای سینما از بدو تولد تا حالا است. هیچکس نمی تواند سینما را به ما قبل و ما بعد تقسیم کند. هیچ چیز نمی تواند جای این وحدت درونی را بگیرد هرچند معتقدم گاهی خودمان با خودمان نامهربانی می کنیم. به نامهربانی دیگران حرجی نیست ولی نامهربانی خودمان یک مصیبت است.

شاهسواری در پایان اظهار کرد: نسل الوندی با شور و شعف وارد این دنیا شدند و لحظه ای از یاد گرفتن روی گردان نشدند آنها بی ادعا و قانع بودند ما این روزها از زیست بی ادعا فاصله گرفتیم. لحظه وداع با جمشید الوندی است و ما او را با غصه ترک می کنیم و به سهم خودمان از دختر او سپاسگزاریم که از همکار ما مراقبت کرد.

در پایان پیکر این هنرمند بر دوش هنرمندان و هنردوستان به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.

مجلس ختم این هنرمند سه شنبه ۱۹ دی ماه در مسجد جامع شهرک غرب از ساعت ۱۸تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.