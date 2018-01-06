ایلدریم: دستگاه قضایی آمریکا استقلال رای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، بنعلی ایلدریم که جهت برگزاری اجلاس استانی حزب عدالت و توسعه راهی استان «نوشیر» در این کشور شده است، امروز طی سخنانی با انتقاد شدید از دستگاه قضایی آمریکا درخصوص مساله محکومیت «حاکان آتیلا»، معاون مدیر اجرایی «هالک بانک» این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، عملکرد دادگاه های آمریکا را زیر سوال برد.

بر اساس این گزارش، ایلدریم گفت که دستگاه قضایی آمریکا که سعی دارد درس قانون به ترکیه بدهد، خود در این مورد مرتکب نقض قانون شده است.

وی همچنین با بیان اینکه رای قضات آمریکا در خصوص پرونده هالک بانک مبتنی بر شواهد تحریف شده صادر شده است، گفت که گروه طرفداران فتح الله گولن با هدف تاثیرگذاری بر رای قضات این شواهد تحریف شده را در اختیار دادگاه قرار داده اند.

نخست وزیر ترکیه همچنین به طعنه گفت: آنگاه آنها (آمریکا) این را دستگاه قضایی مستقل می خوانند.

لازم به ذکر است وزارت خارجه ترکیه نیز رای به محکومیت حاکان را غیرعادلانه و مایه تاسف خوانده است.